Olbia: il futuro parla inglese con la Casa di Jo

Olbia, 8 febbraio 2019 – Prossimo appuntamento da non perdere, a Olbia, per conoscere le offerte formative dei college e delle scuole internazionali più esclusive con il Centro didattico “La casa di Jo”. Ormai la lingua inglese fa sempre più parte della vita di tutti i giorni; in ambito lavorativo è un requisito fondamentale la conoscenza di una lingua straniera, senza trascurare la necessità di sapersi esprimere tranquillamente durante i viaggi all’estero. Senza dimenticare che, vivendo in un territorio altamente turistico, è fondamentale sapersi esprimere anche in inglese.

Sabato 9 febbraio prossimo, presso la sede di Via Vittorio Veneto 108, verranno illustrati tutti i prodotti formativi compresi i soggiorni linguistici rivolti a ragazzi e adulti presso alcuni dei nostri college e scuole internazionali più esclusive. Si potranno avere dettagliate informazioni sui programmi programmi, le destinazioni, la durata e i costi di ogni singola attività. Partecipare a questo incontro del Centro didattico vorrà dire di sicuro iniziare ad investire sul proprio futuro.