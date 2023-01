Arzachena, orrore sul ciglio della strada: trovati 4 cuccioli morti

Arzachena. Siamo nel 2023 e ancora oggi assistiamo a scene strazianti, orribili. Quattro povere creature sono state trovate prive di vita a bordo strada, poco prima di arrivare ad Arzachena. Una scoperta, resa pubblica, che ha fatto - in poco tempo - il giro dei social. La rabbia per quanto accaduto è enorme. Ancora una volta si torna ad urlare a gran voce l'importanza della sterilizzazione, questa pratica comune in molte parti del mondo ma sconosciuta ai più in Sardegna.

Una battaglia che porta avanti la Lida, canile olbiese, ormai da molti anni e che insieme al Comune di Olbia ha messo in campo degli aiuti con lo scopo di sterilizzare i vari animali del territorio, evitando situazioni come questa di seguito descritta.

"Oggi (ieri ndr) andando ad Arzachena, sul ciglio della strada in Stazzi Spridda, abbiamo notato un ammasso di pelo nero. Siamo tornati indietro pensando fosse un cane investito e magari bisognoso di aiuto. Erano 4 cuccioli di circa 5/6 mesi, pelo lucido, ben nutriti, probabilmente fratellini, bellissimi, tutti MORTI. Buttati come spazzatura, uno sopra l'altro. Siamo ancora increduli. Abbiamo contattato i vigili di Arzachena che ci hanno informati che erano stati allertati i vigili di Olbia in quanto zona di loro competenza. I vigili di Olbia sarebbero intervenuti a breve con lo smaltimento rifiuti De Vizia e la ASL veterinaria. Abbiamo chiesto se sarebbero state fatte delle indagini ma la risposta è stata evasiva, forse la ASL veterinaria avrebbe cercato di capire come erano morti. Quei cagnolini sono stati sicuramente ammazzati. Non avevano ferite evidenti, forse avvelenati. E non erano randagi".

"I loro polpastrelli erano belli, senza callosità od abrasioni. Chi ha potuto avere il coraggio malato di fare un atto così crudele? Una cattiveria? Una ritorsione? Una vendetta? Qualcuno ci ha spiegato che i corpi in bella vista sono un monito, una punizione. Tutti i giorni si parla di femminicidi, di maltrattamenti su bambini ed anziani, di delitti per interesse, di bullismo ed altro. Non vogliamo paragonare la crudeltà fatta ad una persona con quella fatta ad un animale. Ma come si cerca giustizia per una persona, ammazzare un animale, anzi 4, uno dopo l'altro è un reato orribile che merita attenzione e giustizia. Perchè la crudeltà verso un animale in Italia è punibile ma soprattutto perchè chi ha commesso questo reato andrebbe controllato, responsabilizzato, aiutato qualora ci fosse la necessità".

"Una persona che fa una cosa del genere è pericolosa non solo per gli animali ma per tutta la comunità. Vorremmo invitare chi sa a denunciare questo atto disumano. Si può fare anche in anonimato, senza rischiare nulla. E poi facciamo un altro appello importante: aiutateci a far comprendere a tutti quanto sia importante la sterilizzazione negli animali. I maschi e le femmine sterilizzate riducono moltissimo la possibilità di ammalarsi di brutti tumori. Inoltre così si riduce la nascita di cuccioli che vengono abbandonati nella migliore delle ipotesi o soppressi. Il randagismo è ormai una realtà presente solo nei paesi molto poveri o involuti. Non è il caso della Sardegna. Facciamo tutti una preghiera per questi 4 angioletti. Nel cancello accanto ai cadaveri c'è una telecamera che forse può aiutare ad identificare il responsabile".

Di seguito la foto originale.