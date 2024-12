Anziana travolta da uno scooter mentre attraversa: è caccia ai responsabili

Bianca

Olbia: a Cala Saccaia una discarica a cielo aperto

Olbia. Cala Saccaia sempre meno sostenibile e sempre più discarica. Arriva in redazione la segnalazione di un'area in zona industriale dove i rifiuti sono sparsi sul tratto di spiaggia e in prossimità del mare. Come si evince dalle tes...