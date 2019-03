Volley Hermaea: nuova amara sconfitta in traferta

Olbia, 25 marzo 2019- Amara trasferta per le biancoblù a Montecchio Maggiore. Dopo aver battagliato sul taraflex veneto la squadra di Anile alla lunga si è dovuta arrendere alle padrone di casa, guidate alla vittoria dalla grande prestazione individuale di Alice Pamio (18 punti messi a terra).

La sconfitta in casa di Montecchio Maggiore induce Hermaea Olbia ad abbandonare le residue chance di lasciare l’ultima piazza nella classifica della Poule Salvezza della Serie A2.

Ordinata in tutti i fondamentali (eccezion fatta per un attacco a tratti poco preciso), la squadra biancoblù è sempre stata in partita contro una formazione determinata e abile a difendere su ogni pallone. Nel finale di secondo set le galluresi si sono presentate in parità a quota 21, ma a quel punto è mancato il cinismo, con 4 errori consecutivi che hanno consegnato il parziale a Montecchio. Una fase di gioco che è stata un po’ lo specchio della sfortunata stagione dell’Hermaea. Domenica prossima, contro Marsala, Barazza e compagne avranno l’opportunità di congedarsi dal proprio pubblico con un sorriso.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-23 25-21 25-21) – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Trevisan 11, Bartolini 5, Giroldi 3, Pamio 18, Fiocco 6, Carletti 12, Pericati (L), Larson 1, Stocco. Non entrate: Michieletto, Bovo, Frison. All. Beltrami. VOLLEY HERMAEA OLBIA: Maruotti 5, Barazza 9, Fiore 10, Hurst 3, Taje’ 6, Bacciottini 2, Modena (L), Giometti 5. Non entrate: D’Elia, Padula. All. Anile. ARBITRI: Serafin, Piubelli. NOTE – Durata set: 26′, 27′, 25′; Tot: 78′.