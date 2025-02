Trovato in possesso di droga e armi: arrestato dai Carabinieri

Mores. Agli arresti un uomo trovato in possesso di droga e armi non denunciate. Nel corso della serata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Mores, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Sardegna e di militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Bonorva, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare nella serata di venerdì i Carabinieri di Mores, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto un uomo a perquisizione personale e domiciliare trovandolo in possesso, anche grazie alle doti dell’unità cinofila antidroga, di marijuana, amfetamina e ketamina, sostanze già divise in dosi verosimilmente pronte per essere spacciate.

Nello specifico i Carabinieri rinvenivano oltre 4 etti di sostanze stupefacenti così suddivisi: 286 gr di marijuana, 119 gr di amfetamina e 5 gr di ketamina, oltre che un bilancino di precisione e un grinder. Inoltre nel corso dell’operazione veniva rinvenuto un fucile doppietta calibro 16, privo di marca e di matricola, e numerose munizioni di vario calibro, il tutto illegalmente detenuto. In merito sono in corso ulteriori approfondimenti.



Tutto il materiale rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro mentre, a conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nel corso della mattinata di sabato presso il Tribunale di Sassari. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato venendo disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.