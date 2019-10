Sydney, Oreste Lai è il sardo campione del mondo di Para –Trap PT1.

Olbia, 18 ottobre 2019 – “Lai, Italy, Gold, Medal “. Con questa frase pronunciata dal giudice di gara agli ultimi mondiali di Para –Trap PT1, il nostro campione paralimpico Oreste Lai ha dato sfogo a tutta la sua gioia colma di lacrime e di sorrisi. Ben sette le medaglie portate a casa dalla squadra azzurra.

Un percorso il suo costellato negli ultimi mesi di tanto sacrificio e di infortuni che lo hanno messo a dura prova.

Gli abbracci del CT Benedetto Barberini e degli stessi suoi avversari, hanno scortato la sua che si è andata a piazzare al centro del podio perché è lui il campione del mondo di Para –Trap PT1 (tiro al volo).

Uomo di grandissima umiltà Oreste Lai dopo che aveva fallito il quindicesimo titolo italiano della sua carriera. Non fa che ripetere: “La medaglia d’oro appartiene a tutti, soprattutto alla Sardegna”.

In via Grosseto 1 a Cagliari, sede del CIP Sardegna la gioia è immensa. La presidente Cristina Sanna si complimenta per la sua grande impresa.

Ma il percorso del si cecchino sestese, tesserato con le Fiamme Oro ora ha ccome meta la Coppa del Mondo negli Emirati in programma per il prossimo gennaio 2020. “Se figurerò tra i convocati mi preparo per quelli, altrimenti mi allenerò per gli appuntamenti 2020 previsti dal calendario nazionale ed internazionale”. Così dichiara Lai con la sua immensa modestia. Un grande piccolo uomo che desideriamo vedere ancora una volta piangere di gioia sul podio più alto.