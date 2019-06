Sardegna, peste suina: il verdetto degli ispettori nelle parole di Gianni Salis

Cagliari, 30 giugno 2019– In merito alla peste suina africana e a tutte le misure adottate dalla Regione Sardegna, da tutti gli allevatori e i veterinari per contrastare e debellare questa patologia che interessa tutto il comparto suinicolo, i controlli degli ispettori della Commissione Europea in visita in Sardegna hanno dato buon esito. Gianni Salis, ex capo gabinetto Assessore della Sanità, dopo l’incontro con gli ispettori ha voluto lasciare la seguente dichiarazione:

“Nella giornata di ieri, 28 giugno, si è conclusa la visita in Sardegna degli Ispettori della Commissione europea in relazione alla peste suina africana. In questi 4 giorni di accurati controlli gli Ispettori hanno potuto apprezzare il netto miglioramento della situazione epidemiologica (non si registra un focolaio di peste da circa 1 anno), hanno potuto constatare che le azioni di contrasto al suino brado, di controllo dei suini domestici e di monitoraggio attivo dei cinghiali hanno dato ottimi risultati.