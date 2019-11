Sardegna, agricoltura: allarme per l’invasione della cimice asiatica

Olbia, 7 novembre 2019 – C’è massima allerta in agricoltura per la cimice asiatica che sta mettendo in difficoltà le produzioni agricole italiane.

Ora crescono le preoccupazioni fra le imprese agricole anche della Sardegna, tanto che la Cia Agricoltori Sardegna ha inviato un’accorata lettera al presidente della Regione Christian Solinas, affinché sensibilizzi il Governo nazionale sulla preoccupante situazione del nostro comparto agricolo. Tutto ciò si allinea perfettamente con con quanto già richiesto dalle federazioni Cia di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. alla ministra Bellanova

Gli agricoltori invocano soluzioni per contrastare sia questa nuova emergenza delle campagne, che per richiedere aiuti economici a supporto delle aziende già colpite.

A quanto pare la cimice asiatica anche in Sardegna sta già causando danni all’agricoltura tanto da minare la sopravvivenza di diverse aziende.

Viene invocata inoltre la richiesta di un”immediata sospensione dei mutui e, agli organismi europei competenti in materia, di confermare l’impiego per il prossimo anno della sostanza chimica Metile che pare sia in grado di arginare un parziale controllo della cimice. Si attende inoltre per la prossima primavera l’utilizzo in Italia della naturale nemico dell’animale, noto come vespa samurai.

Un’emergenza agricola non certo da sottovalutare, che ci si augura possa trovare a breve la giusta risoluzione prevenendo problematiche effetto domino.