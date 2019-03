San Teodoro, Campionati italiani di Cross: storico risultato e oggi a Torino

San Teodoro, 10 marzo 2019 – Domenica scorsa, 3 Marzo, si sono svolti a San Sperate, in provincia di Cagliari, i Campionati Italiani di Cross e i ragazzi dell’Atletica San Teodoro hanno ottenuto un risultato storico portando la società all’ottavo posto nella classifica a squadre maschile.

Il riconoscimento giunge meritato. La squadra di atletica leggera di San Teodoro vanta runners provenienti da diverse parti della Sardegna e d’Italia e si avvale della professionalità di quattro istruttori di primo livello Fidal.

Oggi, 10 marzo 2019, gli atleti Claudiu Cosmin Pericica, Gabriele Mariotti, Walter Porcheddu, Loris Piras ed Eugenio Carbini, seguiti dal coach Andrea Porcu, parteciperanno al Campionato italiano assoluti di cross di Torino, confrontandosi con i più forti atleti del panorama nazionale.

Per loro, ma anche per tutta la società Atletica San Teodoro, sarà una grande soddisfazione prendere parte per la prima volta a questa importante manifestazione sportiva che potrà essere seguita in diretta su RaiSport dalle ore 14.