Più sicurezza in Sardegna, rinforzi anche in Gallura: in arrivo 85 nuovi agenti della Polizia di Stato

Roma. La Sardegna si prepara a un significativo rafforzamento della sicurezza con l’arrivo di 85 nuove unità della Polizia di Stato, che saranno distribuite sull’intero territorio regionale. Un incremento di personale che interesserà anche il Nord Est dell’isola e la Gallura, area strategica sia per la residenzialità sia per i flussi turistici, in particolare nei mesi di alta stagione.
Il potenziamento, annunciato a livello nazionale, rappresenta una risposta alle richieste avanzate dai territori e dagli enti locali per un maggiore presidio delle città, delle aree interne e delle zone a forte vocazione turistica. Un intervento che punta a migliorare la capacità di prevenzione e controllo, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nei contesti più sensibili.
A sottolineare l’importanza del provvedimento è l’onorevole Dario Giagoni, che ha evidenziato come l’arrivo dei nuovi agenti costituisca "una vittoria per tutti i sardi", frutto dell’impegno portato avanti a livello governativo sul tema della sicurezza.
"Grazie all’azione della Lega e dei suoi rappresentanti – ha dichiarato – possiamo garantire nuove risorse alle forze di Polizia, con un contributo concreto per ogni provincia dell’isola".
Per quanto riguarda il Nord Sardegna, la provincia di Sassari vedrà l’assegnazione di 22 nuove unità, con rinforzi destinati anche a Porto Cervo, cuore della Gallura turistica, dove arriveranno due ispettori, a conferma dell’attenzione rivolta a un’area che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, richiede un presidio costante e qualificato. Ulteriori agenti saranno impiegati tra Questura, Polizia di Frontiera, Polizia Stradale e uffici territoriali, rafforzando così la sicurezza complessiva del quadrante settentrionale dell’isola.
Il piano di distribuzione coinvolge anche le altre province: Nuoro riceverà 13 nuove unità, Oristano 10, mentre Cagliari beneficerà del contingente più consistente, con 40 nuovi agenti destinati ai diversi reparti e servizi specializzati.
"Questo è solo un primo passo – ha concluso Giagoni – ma il lavoro continuerà. La sicurezza è un diritto fondamentale e deve essere garantita in modo uniforme, dai grandi centri urbani alle realtà periferiche e turistiche come la Gallura".
Un rafforzamento che, seppur iniziale, mira a rendere la Sardegna – e i suoi territori più esposti e strategici – più sicura, presidiata e pronta ad affrontare le sfide quotidiane, a tutela dei cittadini e dei visitatori.
