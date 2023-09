Olbia: torna l'evento "Benvenuto Vermentino"

Olbia. La Camera di Commercio di Sassari-nord Sardegna e l’Azienda Speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, in collaborazione con le locali Associazioni di Categoria, organizza la 9ª edizione di “Benvenuto Vermentino”.

La manifestazione seguirà il collaudato format adottato con successo nelle passate edizioni e si svilupperà durante l’arco di un’intera settimana di iniziative ed eventi denominata la “Settimana del Vermentino”, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre prossimi. Questa mattina, nella sede dell’Assessorato regionale del Turismo, Commercio e Artigianato a Cagliari, la kermesse è stata presentata alla stampa.

"La Regione è assolutamente vicina a eventi come questi che possono accrescere l’appeal territoriale – ha esordito l’assessore del Turismo Gianni Chessa –. Restiamo in ascolto delle esigenze dei territori e sosteniamo le imprese e il mondo della produzione. Una crescita economica di tutta la Sardegna è determinante soprattutto in questo periodo nel quale intervengono vicende a noi esterne".

“Benvenuto Vermentino” è ormai una realtà consolidata. "Si tratta di un evento sostenuto dall’Ente camerale, importante per il sistema economico territoriale nel nord dell’Isola e per le produzioni tipiche in particolare. Olbia sarà il fulcro per una settimana a dimostrazione dello spirito che anima i nostri interventi a favore della crescita produttiva", ha sottolineato Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari. Concetto ribadito dal presidente di Promocamera Francesco Carboni: "Sarà una edizione sempre più ricca di contenuti. Un momento per conoscere il vino ma anche per puntare sulla crescita territoriale attraverso l’internazionalizzazione delle nostre aziende".

Sono previsti infatti incontri con i buyer esteri, che saranno in Sardegna in quei giorni. Un evento che può così rafforzare le presenze turistiche nei mesi “di spalla”, non quindi necessariamente nell’alta stagione. "Benvenuto Vermentino", che ancora una volta si conferma manifestazione di grande appeal, si svolgerà come di consueto ad Olbia.

L'evento, giunto alla sua nona edizione dimostra una volta di più quanto sia importante la sinergia fra enti per promuovere il Vermentino, una vera e propria eccellenza tra le produzioni locali. Il calendario di iniziative enogastronomiche e culturali, messe insieme dall’organizzazione, rafforza la qualità di un evento in costante crescita. Nel corso della settimana ristoranti, bar e hotel che aderiscono all'iniziativa daranno fondo alla loro creatività proponendo alla clientela percorsi legati al Vermentino. Il vino sarà al centro della proposta delle attività commerciali, artigianali e dei servizi che proporranno il Vermentino offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

Le strade di Olbia saranno animate da un interessante programma di appuntamenti che consentiranno di vivere al meglio l’intera settimana dell’evento. Non mancheranno le visite guidate nelle cantine, insieme ai produttori e gli incontri B2B tra i produttori ed una selezione di buyers nazionali ed esteri provenienti dai Paesi del centro e nord Europa per rafforzare anche l’opera di internazionalizzazione che anno dopo anno sta rilevandosi elemento di assoluta rilevanza anche sotto il profilo della promozione del territorio. Sotto la regia di Promocamera, inoltre, le locali Associazioni di Categoria organizzeranno diverse iniziative di animazione urbana che andranno a coinvolgere attivamente le Cantine produttrici di Vermentino, le attività produttive di Olbia (commerciali, artigianali, dei servizi, ecc.), gli operatori della ricettività (alberghiera ed extra alberghiera), della ristorazione e dei pubblici esercizi, in sintonia con gli obiettivi strategici che caratterizzano la manifestazione.

Come testimoniato dalle precedenti edizioni, la manifestazione “Benvenuto Vermentino” può contare su un significativo bagaglio di esperienza e successo di critica da parte degli operatori di settore e del vasto pubblico che annualmente la frequenta con entusiasmo e largo apprezzamento, stimolando un percorso virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio che, partendo dalla valorizzazione e promozione di uno dei suoi prodotti di eccellenza riconosciuto a livello internazionale (il Vermentino di Gallura “DOCG”), è in grado di assicurare importanti ricadute economiche per l’intero territorio, tanto per le Cantine produttrici così come per tutti gli altri operatori economici coinvolti nell’iniziativa.

Il 7 ottobre sarà anche il momento per il Premio nazionale enoletterario Vermentino giunto alla settima edizione e che avrà Neri Marcorè testimonial della manifestazione. La giuria ha selezionato i sei libri finalisti - uno sarà il vincitore - tra le 31 opere candidate (al Premio hanno preso parte ben 25 case editrici da tutta Italia). "Non bisogna dimenticare gli aspetti culturali, importantissimi, che l’evento garantisce e che permettono di vivacizzare il territorio e soprattutto farlo conoscere all’estero. Sono numeri assolutamente ragguardevoli per un premio che cresce anno dopo anno.", ha commentato Maria Amelia Lai, vicepresidente della Camera di Commercio e presidente della giuria del Premio.

Questi i titoli finalisti in ordine di candidatura: "Terradivina" di Riccardo Corazza edito da Les Flâneurs; "Vino e libertà" di Angelo Floramo edito da Bottega Errante Edizioni; "Di terra e di vino" di Matteo Bellotto edito da Biblioteca dell'Immagine; "Antioco Aramu - Storia di un seduttore sardo" di Lucia Fanelli edito da Laura Capone Editore; "Tutti i colori tranne uno" di Luca Ammirati edito da Sperling & Kupfer; "Il giorno prima del voto" di Michele Paolino con la complicità di Sergio Chiamparino di Edizioni del Capricorno.

Questo il programma dell’edizione 2023:

• Shopping & Vermentino: dal 2 all’8 ottobre le attività commerciali, artigianali e dei servizi aderenti all’iniziativa (aree commerciali di Corso Umberto I° e Via Regina Elena) proporranno ai propri clienti il Vermentino offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

• Apericena & Vermentino: dal 2 all’8 ottobre ristoranti, Bar e Hotel aderenti all’iniziativa proporranno ai propri clienti menù a tema Vermentino di Gallura DOCG.

• Incontri B2B con i buyers esteri e Wine tour presso alcune Cantine locali: nelle giornate del 3-4 Ottobre presso il Museo Archeologico di Olbia si svolgeranno gli incontri tra i buyers/importatori esteri del centro-nord Europa e le locali Cantine produttrici di Vermentino

• Degustazione tecnica guidata: il 5 e 6 ottobre presso il Museo Archeologico (ingresso su prenotazione) si svolgerà la tradizionale Degustazione tecnica realizzata in collaborazione con i sommelier dell’A.I.S. Gallura durante la quale verranno presentati e degustati i migliori Vermentini di Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica ed alcune etichette internazionali. Il Modulo di iscrizione sul sito www.promocamera.it

• Mostra Artigianato Artistico Sardo: il 6-7-8 ottobre, presso il Museo Archeologico (9:00-21:00), con la supervisione del Direttore Artistico della Fiera di Mogoro, verrà allestita la mostra espositiva di una qualificata rappresentanza di prodotti artigianali sardi di eccellenza che richiameranno il tema del vino

• Cerimonia conclusiva del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”: il 7 ottobre (mattina) presso il Museo Archeologico, per la settima volta, la città di Olbia ospiterà la finale del Premio; sarà Neri Marcoré a proclamare il vincitore di questa edizione, che si preannuncia ricca di emozioni.

• Degustazione pubblica: il 7 ottobre, a partire dalle 17.00, nel centro storico di Olbia, verrà allestito un percorso esperienziale lungo il quale i visitatori potranno degustare le migliori etichette dei Vermentini di “Gallura DOCG”, di “Sardegna DOC”, Liguria, Toscana e Corsica

• Esperienze in Cantina: durante la settimana del Vermentino (2-8 ottobre), su prenotazione, sarà possibile visitare le Cantine aderenti all’iniziativa, con degustazione in loco di Vermentino di Gallura DOCG e prodotti tipici locali in compagnia del produttore

• Spettacoli, Animazione urbana ed Eventi collaterali organizzati in collaborazione e raccordo con le locali Associazioni di Categoria.