Olbia, Spiritu Santu: le falde acquifere sono inquinate

Olbia, 28 ottobre 2019 – Mentre il Cipnes festeggia il via libera all’ampliamento della discarica di Spiritu Santu, il Comitato di Murta Maria – guidato da Corrado Varrucciu – toglie dal cilindro un documento.

Si tratta di una relazione di 44 pagine – denominata “Relazione piano di caratterizzazione sito impiantistico Spiritu Santu” realizzata da Arcadia – che, secondo il comitato, non sarebbe stata resa pubblica.

Il documento riassume le “attività di campo” affidate a mezzo di gara pubblica Cipnes alle imprese SGM/THEOLAB.

In pratica, si tratta delle analisi tecniche compiute nel sito di Spiritu Santu tra il 2015 e il 2017 e riguardanti l’ex discarica comunale (affidata al Cipnes in base a un accordo firmato il 13 aprile 2016) e l’impianto consortile di trattamento e smaltimento rifiuti.

Secondo il Comitato di Murta Maria, i dati presenti all’interno della relazione sarebbero preoccupanti e obbligherebbero le istituzioni alla prudenza o, quanto meno, al principio di precauzione.

Riguardo il campionamento delle acque sotterranee, i campionamenti sono stati fatti durante 4 giorni: 10, 11, 12 e 29 maggio 2017.

“Le analisi chimiche indicano diverse eccedenze rispetto alle CSC previste dal D.Lgs 152/06 per la qualità delle acque di falda“, si legge nella relazione che – subito dopo – elenca i superamenti dei limiti di qualità per le seguenti sostanze:

“Si osserva che i superamenti principali si registrano a valle della Discarica Comunale ma che per alcuni parametri si sono registrati superamenti sparsi e anche a monte delle aree dell’impianto (discariche) – continua la relazione -. Il composto che riporta il maggior numero di eccedenze rispetto alle CSC risulta essere il manganese, distribuito sostanzialmente in modo ubiquitario ma con ordini di grandezza delle concentrazioni più significativi nei pozzi C’, D e sistema di Mise oltre al piezometro profondo R2″.

L’altro punto dolente, secondo il comitato di Murta Maria, sarebbe il percolato.

“Per ovvi motivi di età dell’impianto e per natura dei sistemi di impermeabilizzazione, il carico di contaminazione del “percolato” caratteristico della Discarica Comunale è inferiore rispetto a quello della discarica consortile”, afferma la relazione.

Dal 1991 al fine 2017, sono stati smaltiti ben 650.000 metri cubi di percolato presso l’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi del Cipnes.

Tra i principali parametri inquinanti trovati nel percolato spiccano: azoto ammoniacale, coliformi totali, streptococchi fecali, nichel, piombo, arsenico, boro, cromo alluminio, cloruri, contaminanti organici, benzene, teluene, idrocarburi totali, cloruro di vinile (quest’ultimo solo nel P6).

La relazione è, ovviamente, lunga e molto complessa e le conclusioni lasciano spazio a dubbi e molte domande.

Queste le conclusioni del documento:

Alla luce dei risultati delle attività di caratterizzazione il sito risulta potenzialmente contaminato per la matrice acque di falda.

La parte dell’acquifero che registra i maggiori superamenti delle CSC è la porzione dell’area a valle della Discarica Comunale.

Tuttavia si registrano superamenti delle CSC sparsi su tutta la pertinenza, sia a monte che a valle idrogeologica degli impianti industriali, per i quali considerata la natura idrogeologica del sito avente permeabilità per fratturazione non è possibile allo stato attuale individuare con assoluta certezza le eventuali fonti di contaminazione.

Si ritiene che la discarica Comunale debba essere considerata, con molta probabilità, come una sorgente di contaminazione attiva.

Non si hanno invece evidenze per considerare alla data odierna, ed in riferimento agli esiti dell’attività di caratterizzazione esperita, la Discarica Consortile come una potenziale fonte di contaminazione attiva.

Oltre a ciò, data la distribuzione spaziale della contaminazione si ritiene vi possano essere sorgenti secondarie e minori, attualmente non individuate, in altre posizioni dell’area interne allo stabilimento IPPC.

Ai sensi del D.lgs. 152/06, la procedura prevede la condivisione dei risultati con gli Enti competenti e la successiva realizzazione di un’analisi di rischio sito specifica (ADR).

L’ADR fornirà i valori di Concentrazioni Soglia di Rischio all’interno del sito per i parametri di interesse che saranno poi confrontati con i dati analitici per la definizione della presenza o meno di contaminazione (concentrazioni eccedenti le CSR per i parametri di interesse all’interno del sito).

La presenza di contaminazione all’interno del sito (CSC > CSR) e/o valori eccedenti le CSC al/ai POC del sito determineranno la necessità di un progetto e di un successivo intervento di bonifica/MISE/MISP.