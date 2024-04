Olbia, nuovo incontro letterario con Luigi Piredda: in arrivo il nuovo libro

Olbia. Nuovo appuntamento con Luigi Piredda, autore del libro "I racconti di un caprone", edito da Il Tricheco Edizioni. L'autore sarà ospite stasera alle ore 19 di Su Entu Lab (via Basilicata 24/26), per un incontro con i lettori, in cui risponderà a domande e curiosità ed anticiperà l'uscita del suo nuovo lavoro letterario, in arrivo a maggio. Verranno letti alcuni estratti del nuovo libro dalla prof.ssa Maria Franca Dettori.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura: l'ingresso è libero.