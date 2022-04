Olbia, NSS prima per fatturato nel settore noleggio imbarcazioni a vela

Olbia. Buone notizie per il settore nautico olbiese. La NSS Charter di Simone Morelli si conferma la principale realtà produttiva nel settore del noleggio di imbarcazioni da diporto in Sardegna. Il dato è riportato dallo studio annuale della Nuova Sardegna, pubblicato pochi giorni fa nell’inserto Top 1000 dove viene analizzato l’andamento delle principali aziende dell’Isola.

Non solo: considerato che in Sardegna, nel triangolo Cala dei Sardi - Porto Rotondo - Portisco, opera approssimativamente il 15% del charter nazionale con circa 30 società per un totale di oltre 300 imbarcazioni e 2500 posti letto, il primato è senza alcun dubbio di portata nazionale. Il charter nautico si sta sempre più affermando con numeri importanti che generano un indotto considerevole in quella che è l’industria del turismo e delle vacanze. I dati confermano che il charter sta vivendo un momento di grande espansione anche perché la vacanza in barca a vela oggi è alla portata di tutti.

Il noleggio di un catamarano di 12 metri con 4 cabine e 8 posti letto costa circa 7.000 euro a settimana nel mese di luglio, meno di 1.000 euro a persona.

"La nostra - racconta Morelli - è una realtà che opera da 22 anni nel settore delle vacanze a vela. Siamo nati come azienda familiare, all'epoca eravamo solo io e mia moglie e, probabilmente, questo è il vero motivo della nostra affermazione nel mercato. Siamo rapidi nel prendere le decisioni e lo facciamo sempre in accordo tra noi. Ci piace distinguerci ed investire nella nostra società, che ora conta uno staff numeroso con validi collaboratori sia nel booking che nelle basi charter".

Il fiore all’occhiello del gruppo di Simone Morelli è certamente il Marina Cala dei Sardi, la base in Sardegna di NSS Charter, che ha contribuito, e non poco, ad affermare l’azienda a livello internazionale. Cala dei Sardi è infatti l’unico green marina della Costa Smeralda ed è preso come esempio di realtà produttiva ecosostenibile nel settore della portualità turistica. Da poco è stato inoltre inaugurato lo Yacht Club Cala dei Sardi, così da rendere il marina attivo tutto l’anno con manifestazioni veliche e scuola di mare sulle imbarcazioni della NSS. Un valore aggiunto per il diportista e il charterista che vuole vivere il marina incastonato nel verde del Golfo di Cugnana.