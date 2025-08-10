Sunday, 10 August 2025

Olbia, nomina commissario Autorità portuale: la nota della Uil

Stop al rilascio del documento della precedente dirigenza

Barbara Curreli

Pubblicato il 10 August 2025 alle 09:00

Olbia. Dopo la nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, giunge una nota stampa della UIL trasporti e UIL Sardegna che si dice soddisfatta ma chiede alla Regione di fermare il rilascio dell’Intesa Istituzionale sul Documento di Pianificazione Strategia di Sistema (D.P.S.S.) adottato dalla ADSP uscente, "il nuovo documento andrà discusso con la prossima Governance del sistema portuale”

"La Segreteria Generale UIL Sardegna e la Segreteria Regionale Uiltrasporti Sardegna accolgono con favore la nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale del Mare di Sardegna, resa pubblica dal MIT. È necessaria una figura che porti competenza e conoscenza del territorio, come da noi richiesto nei mesi scorsi, e la nomina del Commissario giunta oggi va in questa direzione. Lo stesso dovrà avvenire nelle prossime settimane in sede di nomina definitiva del prossimo Presidente".

"Riteniamo inoltre fondamentale tracciare la giusta rotta del Sistema Portuale della Sardegna per gli anni a venire. Il mare è uno dei soli due sistemi di connessione economici e di mobilità tra l’isola e il resto del mondo, e la pianificazione e programmazione dello sviluppo dei porti deve essere portato avanti nel solo interesse dei sardi, con chiarezza, massima condivisione e con i giusti tempi".

A tal proposito, - conclude la nota -  rinnoviamo la nostra contrarietà rispetto alla accelerazione, poco opportuna, avvenuta con la stesura del DPSS (Documento di Pianificazione Strategica di Sistema) recentemente emanato dall’Autorità di Sistema Portuale, nelle ultime settimane di carica della presidenza uscente. Il DPSS è in questo momento al vaglio della Regione Sardegna. Crediamo che la stesura e il confronto sul documento più importante del Sistema Portuale meritino un respiro diverso, e che debba essere la prossima Governance portuale, di concerto con tutti gli attori del cluster marittimo, OO.SS. incluse, a indicare gli indirizzi e quali potenzialità debbano esprimere gli scali portuali dell’isola, il Porto Canale di Cagliari in primis.
La Segreteria Confederale UIL Sardegna e la Uiltrasporti Sardegna chiedono alla Presidente Todde e alla Giunta Regionale di fermare l’intesa istituzionale sul DPSS in corso e di rimandarlo al periodo successivo l’insediamento del nuovo Presidente dell’ADSP del Mare di Sardegna".

