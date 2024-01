Olbia, l'augurio del poeta Rosario Melita per il nuovo anno

Olbia. In chiusura dell'anno, il pensiero del poeta Rosario Melita, in esclusiva per i lettori e le lettrici di Olbia.it. Olbiese di adozione, nasce in Sicilia, a Letojanni: ama scrivere poesie da sempre, passione che ha sviluppato soprattutto negli ultimi anni.

"Se facciamo un bilancio su ogni anno che passa, non è mai tutto negativo o tutto positivo. Chi dice che bisogna guardare sempre avanti, senza mai voltarsi indietro, dimentica che ognuno di noi è intriso di ciò che ha vissuto. Noi siamo la somma dei nostri successi ma anche degli insuccessi, delle nostre gioie come dei nostri dolori.

I momenti vissuti, le esperienze fatte, le persone incontrate hanno lasciato un segno indelebile.

Teniamo strette le esperienze che ci hanno fatto crescere, ma facciamo anche tesoro di ciò che ci ha ferito, deluso affinché questo non accada più.

Nella lista delle nostre priorità mettiamo tutto ciò che ci fa stare bene e lasciamo andar via quello che non contribuisce a renderci migliori.

Bisogna amare le persone, non le cose, ho sempre pensato! Allora su questo concentriamoci, sugli affetti: la famiglia, gli amici, l'amore...che sono la vera ricchezza della vita.

Accogliamo il nuovo anno tra brindisi e tanti sorrisi, tra abbracci e sinceri auguri.

Ci saranno occhi lucidi d’ amore e di speranza, ma anche gocce imperlate di malinconia nel guardare quella sedia vuota.

Tra i buoni propositi facciamoci una promessa solenne: promettiamo di dedicare più tempo ai momenti che ci danno gioia: giocare con i nostri figli, chiacchierare con un amico, andare al cinema o a teatro con la persona che amiamo, aiutare chi ha bisogno e poi... dedichiamo del tempo a noi stessi. Sì, a noi!

Ricordiamoci che, in questo viaggio chiamato vita, è il tempo a farla da padrone.

Stiamo perdendo la capacità di meravigliarci… fermiamoci ogni tanto a godere dell'atmosfera magica di ciò che ci circonda, guardiamo un paesaggio...un tramonto... chiudiamo gli occhi e mettiamoci in ascolto, per percepire anche il suono e assaporare il profumo della bellezza che invade l'anima" scrive Melita.

Questo l'augurio del poeta: "e allora il mio augurio per quest’anno nuovo è di regalarci tempo per essere felici.

Vi auguro tempo, per stupirvi, per sorridere, per sognare.

Vi auguro tempo per viaggiare con la fantasia, per gioire, commuovervi, sperare, amare.

Vi auguro tempo per ritrovare se stessi.

Vi auguro tempo per emozionarvi ancora e ancora e… ancora.

Vi auguro tempo per perdonare, per pregare.

Vi auguro tempo...

Buon anno allora, che sia davvero un anno migliore, positivo, pieno di noi, dei nostri sogni...delle nostre speranze.

Tiriamo fuori dall’anima la nostra poesia e doniamola, facciamo dono al mondo di poesia… in questo tempo c'è tanto bisogno di poesia.

Buon anno a tutti… ma soprattutto guardatevi allo specchio e ditelo… ditelo forte:

Tanti auguri a me!".