Olbia, Kara Sardegna conquista gli Italy Food Awards 2026

Olbia. Un importante riconoscimento nazionale premia l'impegno nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari sarde. Kara Sardegna, brand di Cortesa S.r.l., società del Gruppo Geasar che opera negli aeroporti del nord Sardegna, ha ricevuto il premio speciale "Innovazione e Visione nella Comunicazione delle Eccellenze" durante il Galà degli Italy Food Awards 2026, uno dei più prestigiosi appuntamenti dedicati al comparto agroalimentare italiano. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa cornice della Casina di Macchia Madama a Roma e ha visto la partecipazione di centinaia di aziende provenienti da tutta Italia. Gli Italy Food Awards premiano ogni anno produttori, imprese e realtà che si distinguono per qualità, innovazione e capacità di promuovere il Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali.

A motivare il riconoscimento è stato Donato Ala Giordano, presidente degli Italy Food Awards e ideatore della manifestazione, che ha evidenziato il ruolo innovativo svolto da Kara Sardegna nella promozione dei prodotti regionali. In particolare, sono stati valorizzati i totem interattivi installati negli aeroporti di Olbia e Alghero, considerati un modello avanzato di retail esperienziale capace di unire tecnologia, territorio e valorizzazione delle produzioni locali. "Abbiamo premiato Kara Sardegna non solo per il consolidato lavoro svolto negli anni attraverso i punti vendita fisici e l'eCommerce, ma soprattutto per la capacità di innovare il modo di promuovere e distribuire le eccellenze regionali", ha dichiarato Giordano durante la consegna del premio. Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministratore delegato di Cortesa, Lucio Murru. "Questo premio rappresenta un ulteriore importante traguardo per Cortesa, già vincitrice delle edizioni regionali dei Sardinia Food Awards dal 2022 al 2025 e degli Italy Food Awards dal 2023 al 2025. Si tratta di un riconoscimento che premia il lavoro di un team affiatato e coeso che, attraverso le principali porte di accesso del nord Sardegna, opera ogni giorno per far conoscere nel mondo le migliori produzioni tipiche dell'isola". Attualmente Cortesa è presente con quattro punti vendita all'interno dell'Aeroporto Costa Smeralda di Olbia e con un punto vendita nell'aeroporto di Alghero. Attraverso il portale Karasardegna.it, attivo dal 2006, l'azienda promuove oltre 400 produttori e più di 2.500 prodotti tipici sardi, contribuendo alla diffusione delle eccellenze enogastronomiche dell'isola ben oltre i confini regionali.