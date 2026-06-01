Al via le audizioni per il Cantagiro: dal sogno al palco nella 64esima edizione della Kermesse

Olbia. Ripartono le audizioni per il Cantagiro Nazionale 2026, aperte da oggi fino al 10 agosto per le categorie Baby, Junior, Inediti e Cover, mentre per la categoria Band si avrà tempo fino al 10 novembre 2026. Anche Olbia e la Sardegna protagoniste in questa 64esima edizione con Simona Salis agente nazionale e internazionale, per l'11esima volta.

Prosegue la Kermesse de Il Cantagiro, uno dei più prestigiosi concorsi musicali italiani dedicati ai talenti emergenti che ha preso il via nel 1962. La storica manifestazione, che da 6 decenni rappresenta una vetrina importante per Baby, Junior, Inediti, Cover e Band provenienti da tutta Italia, apre le audizioni in Sardegna in vista delle fasi nazionali 2026.

Le audizioni rappresentano un'importante occasione per tutti gli artisti che desiderano mettersi in gioco e accedere a una delle più longeve e prestigiose manifestazioni musicali italiane che può aprire le porte per un sogno in musica, un sogno diventato realtà per tanti altri artisti del calibro di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Gino Paoli, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Caterina Caselli, Rita Pavone, Little Tony, Jimmy Fontana e i Tazenda. La stessa Simona Salis ricorda gli ultimi due giovani che hanno partecipato al Cantagiro avviando poi una carriera promettente come Niccolò Filippucci che quest'anno ha vinto Sanremo giovani 2026, in finale ad Amici 2025, vincitore al Cantagiro nel 2022 del premio settimanale MIO, oppure Elena D'Elia giunta in finale ad Amici 2026.

L'edizione 2026 si svolgerà dal 5 al 12 settembre per le categorie Junior, Baby, Inediti, Cover nelle Marche,mentre la finale dedicata alle Band si terrà il 22 novembre 2026 a Roma presso lo storico locale Stazione Birra. Per gli artisti della Sardegna interessati a partecipare, le audizioni saranno coordinate da Simona Salis, cantautrice e selezionatrice ufficiale del territorio. Gli aspiranti concorrenti nazionali e/o internazionali potranno richiedere informazioni o fissare un appuntamento in presenza oppure online contattando l'agente ufficiale Simona Salis al numero di telefono 377 2888598.

Chi otterrà l'idoneità potrà successivamente perfezionare l'iscrizione e accedere alle fasi successive del concorso secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale, i concorrenti verranno contattati dalla Radio Il Cantagiro Radio R205, la radio ufficiale de Il Cantagiro che inizierà a raccontare i protagonisti fornendo loro la visibilità anche prima delle esibizioni, la radio avrà la sua postazione fisica all'interno della Kermesse, e seguirà i giovani durante tutto il percorso anche con dirette streaming.Ricordiamo inoltre che nella settimana dal 5 all'11 settembre si terranno le masterclass con professionisti del settore.

Le audizioni sono aperte alle diverse categorie: Inediti, Cover, Baby e Junior e Band (gruppi, trio, cori, quartet). Per quanto riguarda i brani inediti potranno essere presentati in tutte le lingue e dialetti con all'interno almeno 4 parole italiane e un tempo massimo di 3 minuti e 50 secondi. Ricordiamo che per la categoria Inediti ci saranno 4 fasi: pre semifinale, semifinale, pre finale e finale, mentre Cover, Baby e Junior avranno semifinale e finale.

Le categorie Baby e Junior riguardano la fascia d'età dai 6 ai 14 anni, le categorie inediti, cover e band riguardano la fascia d'età dai 15 anni in su.Particolare attenzione è riservata ai cantautori, protagonisti della Compilation ufficiale che raccoglierà tutti i brani inediti presentati durante le fasi della pre finale e della finale nazionali. Si tratta di un'importante opportunità promozionale che consente agli artisti di diffondere la propria musica attraverso i principali canali digitali e anche sulle radio per raggiungere un pubblico non solo nazionale ma anche internazionale.

Ogni anno Il Cantagiro culmina con una finale nazionale che richiama aspiranti cantanti nazionali e internazionali e offre concrete opportunità di visibilità e crescita professionale attraverso il premio discografico e la messa in onda streaming durante le finali.

Come ogni anno, Il Cantagiro assegnerà numerosi riconoscimenti artistici e professionali. I premi delle categorie degli Inediti delle Marche sono: primo, secondo e terzo posto Il Cantagiro, Premio Discografico con l'etichetta SPC Music Publishing di Silvio Pacicca e i premi di eccellenza: Premio Sergio Bardotti, Premio Little Tony, Premio Radio Italia Anni 60, Premio settimanale MIO, Premio Quotidiano Nazionale – Resto del Carlino, Premio 2 duerighe, Premio Emozione Elvino Echeoni, Premio Cantagiuria. Per la categoria Baby saranno assegnati i premi Cantagiro, Little Tony e il premio Emozione Elvino Echeoni. Per le band i premi principali includono il premio discografico con l'etichetta SPC Music Publishing di Silvio Pacicca, il podio per le prime tre classificate (oro, argento e bronzo), oltre a premi speciali Miglior Brano Inedito, il Miglior Brano Edito e il Premio Emozione "Elvino Echeoni".

Un momento particolarmente atteso è la Compilation ufficiale che verrà presentata dopo la chiusura della Kermesse durante la settimana del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Il cofanetto raccoglie i brani inediti dei finalisti e viene distribuito anche sulle principali piattaforme digitali nazionali e internazionali, tra cui Spotify, Amazon Music e tante altre.