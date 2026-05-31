Olbia, alla Biblioteca Simpliciana presentato il volume su Marconi e le sperimentazioni a Caprera

Olbia. Una pagina poco conosciuta della storia di Guglielmo Marconi torna alla luce grazie al volume “Guglielmo Marconi 1901. Becco di Vela a Caprera”, presentato il 29 maggio alla Biblioteca Simpliciana di Olbia. Il libro, firmato da Alberto Mureddu e Tommaso Gamboni, approfondisce il legame tra il grande inventore della radio, l’isola di Caprera e il nord-est della Sardegna, riportando all’attenzione del pubblico una fase iniziale delle sue attività sperimentali spesso trascurata dalla storiografia.

L’opera nasce da un’attenta ricerca documentale che ricostruisce gli anni pionieristici delle sperimentazioni marconiane, mettendo in evidenza aspetti rimasti a lungo poco noti. Il volume contribuisce così ad ampliare la conoscenza di un periodo cruciale per lo sviluppo delle tecnologie che avrebbero rivoluzionato il mondo delle comunicazioni nel corso del Novecento.

Alla presentazione erano presenti gli autori, l’editore Paolo Sorba e la relatrice Jessica Rigoli. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento storico e culturale per il territorio, evidenziando il ruolo svolto dalla Sardegna nelle vicende legate alle prime sperimentazioni scientifiche di Marconi. Determinante il sostegno dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, che ha creduto nel valore divulgativo e culturale del progetto, finanziandone la pubblicazione e promuovendone la diffusione.

Il percorso di presentazione del libro era iniziato il 17 maggio scorso al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il volume è stato illustrato per la prima volta all’interno dello stand della Regione Sardegna durante la 38ª edizione della manifestazione. Un’occasione che ha consentito agli autori di far conoscere al pubblico i risultati della ricerca e il rapporto tra Marconi, Caprera e il territorio gallurese.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 giugno al Museo del Parco di Caprera, dove si svolgerà la presentazione ufficiale promossa dal Parco Nazionale. Successivamente il volume sarà ospitato anche nei Musei Garibaldini e in altre sedi culturali del territorio, nell’ambito di un percorso di divulgazione volto a valorizzare una vicenda storica di grande interesse non solo per la Sardegna, ma anche per la storia delle telecomunicazioni.