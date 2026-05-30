Esercitazione dei Vigili del fuoco in situazioni di grave emergenza

Saturday, 30 May 2026
Informazione dal 1999
Tortolì. Si è svolta in Sardegna un’esercitazione congiunta di Search and Rescue (SAR) che ha visto protagonisti i vigili del fuoco con un ampio dispiegamento di personale, mezzi e tecnologie specialistiche. Questo il comunicato condiviso dal corpo dei Vigili.
"All’attività hanno partecipato circa 70 unità operative, con l’impiego di elicotteri, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), unità cinofile e personale specializzato nelle operazioni di soccorso in scenari complessi".
"Tra i momenti più significativi dell’esercitazione, la simulazione di una manovra di evacuazione multipla con elicottero AW139 del Corpo nazionale. È stata infatti testata la manovra “External Human Cargo”, conosciuta anche come recupero “a grappolo”, che consente il trasporto simultaneo di più persone mediante il gancio baricentrico dell’aeromobile".
"Nel corso della prova sono state evacuate sette persone, simulando uno scenario emergenziale particolarmente complesso. Questa procedura permette di garantire un rapido allontanamento di persone coinvolte in eventi calamitosi, come alluvioni o altre situazioni in cui l’accesso via terra risulta impossibile o fortemente limitato".
30 May 2026
30 May 2026
30 May 2026
30 May 2026
Olbia. È mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 84 anni il geometra Enzo Granuzza. Ne danno il triste annuncio la moglie Nicla, i figli Selene con Mauro e Sirio, la nipote Carolina con Umberto, le sorelle Biancarosa e Mariell...
Tempio. Furgone si ribalta sulla Sassari Tempio, ferito il conducente. "Intorno alle 11 di questa mattina la squadra dei Vigili del fuoco di Tempio è intervenuta nel S.S. 672 Sassari Tempio, dopo il bivio per Perfugas, per un incide...
Golfo Aranci. Svolta nel caso della scomparsa dei fratelli Deiana, Giuseppe e Lorenzo, scomparsi nell'aprile 2025 in mare. Il corpo ritrovato questa mattina al largo di Capo Figari è di Lorenzo Deiana, 20 anni. I suoi resti sono stati individu...
Golfo Aranci. Questa mattina è stato rinvenuto in mare il corpo senza vita di una persona. La salma, a quanto si apprende, è in avanzato stato di decomposizione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Il pensiero va immediatamente a...
Olbia. Ancora un'operazione dei Carabinieri del Reparto territoriale olbiese che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere indirizzata a un uomo di 33 anni, originario della Tunisia, ritenuto responsabile di vari reati: ma...
29 May 2026
29 May 2026
29 May 2026
29 May 2026
29 May 2026
28 May 2026
28 May 2026