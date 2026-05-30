Esercitazione dei Vigili del fuoco in situazioni di grave emergenza

Tortolì. Si è svolta in Sardegna un’esercitazione congiunta di Search and Rescue (SAR) che ha visto protagonisti i vigili del fuoco con un ampio dispiegamento di personale, mezzi e tecnologie specialistiche. Questo il comunicato condiviso dal corpo dei Vigili.



"All’attività hanno partecipato circa 70 unità operative, con l’impiego di elicotteri, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), unità cinofile e personale specializzato nelle operazioni di soccorso in scenari complessi".



"Tra i momenti più significativi dell’esercitazione, la simulazione di una manovra di evacuazione multipla con elicottero AW139 del Corpo nazionale. È stata infatti testata la manovra “External Human Cargo”, conosciuta anche come recupero “a grappolo”, che consente il trasporto simultaneo di più persone mediante il gancio baricentrico dell’aeromobile".

"Nel corso della prova sono state evacuate sette persone, simulando uno scenario emergenziale particolarmente complesso. Questa procedura permette di garantire un rapido allontanamento di persone coinvolte in eventi calamitosi, come alluvioni o altre situazioni in cui l’accesso via terra risulta impossibile o fortemente limitato".