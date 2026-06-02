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Alà dei Sardi entra nell'élite delle eccellenze forestali sarde

La forza della natura premiata: la sughereta di Alà dei Sardi tra le migliori della Sardegna

Alà dei Sardi entra nell'élite delle eccellenze forestali sarde
Alà dei Sardi entra nell'élite delle eccellenze forestali sarde
Barbara Curreli

Pubblicato il 02 June 2026 alle 09:00

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Alà dei Sardi. Il Comune di Alà dei Sardi si conferma leader nella tutela della biodiversità e nella gestione forestale sostenibile in Sardegna.

"La Regione Autonoma della Sardegna ha decretato l'iscrizione al Registro Regionale dei Materiali di Base dell'unità di ammissione Quercus suber L. (sughera), classificata nella categoria "Selezionati", situata all'interno della sughereta comunale certificata FSC "Sos Onorcolos-Sas Codineddas".

"Traguardo esclusivo-commenta con orgoglio l'amministrazione comunale - questo straordinario risultato rappresenta il quarto riconoscimento di questo genere in tutta la Sardegna, inserendo il territorio del Monteacuto in un circuito ristrettissimo di eccellenze forestali e certificando l'altissimo valore genetico e qualitativo del patrimonio arboreo locale. Un pilastro per il futuro dell'ecosistema sardo".
 
"I boschi iscritti in questa categoria diventano fonti ufficiali e protette per la raccolta di sementi e materiali di propagazione. Le future attività di rimboschimento nell'Isola attingeranno direttamente dal patrimonio genetico custodito ad Alà dei Sardi".
 
La riflessione è riassunta anche nel commento dell'Assessore all'Ambiente, Giorgio Scanu:
"𝑸𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂 𝒍𝒖𝒏𝒈𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆. 𝑬𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒒𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 𝒃𝒐𝒔𝒄𝒐 𝒊𝒏 𝑺𝒂𝒓𝒅𝒆𝒈𝒏𝒂 𝒂 𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝑭𝑺𝑪, 𝒅𝒊𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒐𝒓𝒔𝒂 𝒔𝒖𝒈𝒉𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒏𝒐 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐. 𝑼𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒏𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒗𝒂 𝒂𝒍𝒍'𝑨𝒈𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂 𝑨𝒈𝒓𝒊𝒔 𝑺𝒂𝒓𝒅𝒆𝒈𝒏𝒂 𝒆 𝒂𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 𝑹𝒊𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂 𝑺𝒖𝒈𝒉𝒆𝒓𝒊𝒄𝒐𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒆 𝑺𝒆𝒍𝒗𝒊𝒄𝒐𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒔𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂". Il successo di "Sos Onorcolos-Sas Codineddas" evidenzia come una gestione forestale rigorosa, attenta alla biodiversità e rispettosa dei cicli naturali, possa trasformare i beni comuni in motori di transizione ecologica e transizione verde.

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