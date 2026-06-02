Alà dei Sardi entra nell'élite delle eccellenze forestali sarde

Bianca

Oschiri, Monumenti Aperti: la storia che vive e rivive ogni giorno

Oschiri. Monumenti Aperti racconta il territorio, a creare un ponte tra passato e presente gli studenti degli Istituti locali che con grande entusiasmo hanno saputo coinvolgere tutti i presenti. Soddisfatta per il riscontro e il coinvolgime...