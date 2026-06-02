Alà dei Sardi entra nell'élite delle eccellenze forestali sarde

Tuesday, 02 June 2026
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Alà dei Sardi. Il Comune di Alà dei Sardi si conferma leader nella tutela della biodiversità e nella gestione forestale sostenibile in Sardegna.
02 June 2026
02 June 2026
02 June 2026
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Oschiri. Monumenti Aperti racconta il territorio, a creare un ponte tra passato e presente gli studenti degli Istituti locali che con grande entusiasmo hanno saputo coinvolgere tutti i presenti. Soddisfatta per il riscontro e il coinvolgime...
La Maddalena. Si è svolta la scorsa settimana, nello splendido scenario naturalistico dell'Abbatoggia, la prima edizione della “Camminata della Salute”, iniziativa promossa dalla ASD Sportisola La Maddalena in collaborazione c...
Olbia. Ripartono le audizioni per il Cantagiro Nazionale 2026, aperte da oggi fino al 10 agosto per le categorie Baby, Junior, Inediti e Cover, mentre per la categoria Band si avrà tempo fino al 10 novembre 2026. Anche Olbia e la Sardegna...
Olbia. Lavori di collaudo in fase di ultimazione nel Waterfront di via Macerata e via Orvieto, l'ordinanza sindacale 316 del 1/6/2026 dispone una temporanea rettifica alla circolazione stradale. Ecco quanto disposto nel testo: "Si informa che, p...
Berchidda. Trasferimento servizi e prestazioni sanitarie della Casa di Comunità di Berchidda in via Monte Acuto. Sulla pagina ufficiale fb del comune di Berchidda è stato riportato l'avviso in merito al trasferimento dei serv...
01 June 2026
01 June 2026
01 June 2026
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31 May 2026
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