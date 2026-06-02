La Maddalena, successo per la prima edizione della “Camminata della Salute”

La Maddalena. Si è svolta la scorsa settimana, nello splendido scenario naturalistico dell'Abbatoggia, la prima edizione della “Camminata della Salute”, iniziativa promossa dalla ASD Sportisola La Maddalena in collaborazione con ASI Sardegna, nell'ambito del progetto regionale Green Life.

L'evento ha rappresentato un'importante occasione per coniugare attività fisica, valorizzazione del territorio e sensibilizzazione verso alcune delle cosiddette “malattie silenziose”, come i disturbi dell'alimentazione, la fibromialgia, l'endometriosi e altre patologie croniche.

La manifestazione si inserisce nel percorso avviato da Sportisola nel 2023 con il progetto “Cammini tra le Isole”, una serie di escursioni naturalistiche e incontri culturali dedicati alla scoperta del patrimonio ambientale e storico dell'arcipelago maddalenino. Parallelamente, ASI Sardegna porta avanti il progetto Green Life, realizzato con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna, che unisce sport, benessere e tradizioni enogastronomiche in diversi territori dell'isola.

Ospiti del proprietario Antonio Ornano e dello staff del ristorante Tramonto di Abbatoggia, circa sessanta partecipanti hanno percorso un itinerario di cinque chilometri tra spiagge, dune e panorami mozzafiato dell'arcipelago. Nessuna competizione, nessun cronometro e nessuna tappa obbligata: la filosofia dell'iniziativa è stata quella del cammino lento, immersivo e rigenerante, capace di favorire il benessere psicofisico attraverso il contatto diretto con la natura.

La giornata ha visto anche la partecipazione di Valentina e Sabrina, referenti regionali del Comitato Fibromialgici Uniti (CFU), accompagnate da una delegazione proveniente da Olbia. Presente inoltre uno stand informativo dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie croniche e un mercato degli hobbisti con le creazioni artigianali realizzate dalle artiste maddalenine.

Grande l'apprezzamento espresso dai partecipanti, che hanno potuto usufruire anche di agevolazioni sui collegamenti marittimi per raggiungere l'isola e prendere parte all'evento.

Soddisfatta la presidente di Sportisola, Marta D'Amico, che guarda già alle prossime edizioni: «Si tratta di un evento nuovo che riprende lo spirito della nostra storica Lilac Run, manifestazione fitness dedicata ai disturbi dell'alimentazione. Grazie all'interessamento di Corrado Pani, referente CONI per la Sardegna, la manifestazione è stata inserita nel progetto Green Life, dove sport e territorio si incontrano e si legano indissolubilmente. La Camminata della Salute diventerà un appuntamento annuale. Ringrazio il Comune di La Maddalena per il patrocinio, ASI Sardegna e il partner Abbatoggia Village per il prezioso sostegno».

Le immagini e i video della giornata sono disponibili sul canale Wikiloc “GRUNCU”, curato dal dirigente dell'associazione Giovanni Urban, dove i partecipanti possono scaricare gratuitamente il materiale fotografico dell'evento.

Fondata nel 2016, Sportisola continua a promuovere sport, turismo attivo e valorizzazione del territorio nell'unico contesto dell'Arcipelago di La Maddalena. I “Cammini tra le Isole” proseguiranno per tutto il 2026 secondo il calendario associativo: il prossimo appuntamento è in programma sabato 6 giugno sull'isola di Santo Stefano.