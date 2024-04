Olbia, il duo Terranova al Su Entu Lab

Bianca

Olbia: coperte stese nel parcheggio, auto aperta e un cagnolino

Olbia. Un parcheggio che sarebbe stato trasformato in un giardino di una casa con tutte le "comodità". Ci troviamo nei parcheggi gratuiti tra il Viale Isola Bianca e l'inizio di via Escrivà per andare in via Dei Lidi, in una zona super ...