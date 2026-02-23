Olbia, i musei trovano spazio al Community hub

Olbia. Al via all’Olbia Community Hub il ciclo di incontri “I luoghi del contemporaneo in Sardegna”, un percorso alla scoperta dei musei e dei parchi di arte contemporanea nell’isola. L'obiettivo del ciclo di incontri è quello di valorizzare e raccontare i luoghi dell’arte contemporanea in Sardegna, spesso poco conosciuti dal grande pubblico, promosso dall’Olbia Community Hub in collaborazione con l’Associazione Culturale Per Arte Vie.

L’iniziativa propone un percorso di approfondimento dedicato ai musei e ai parchi di arte contemporanea presenti sul territorio regionale, mettendo al centro la loro storia, le visioni artistiche e le attività in corso. I protagonisti degli incontri saranno i direttori artistici e i curatori, chiamati a presentare le rispettive realtà culturali, i programmi espositivi, le mostre e gli eventi, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e confronto e a stimolarne la visita e la partecipazione attiva.

Il primo appuntamento sarà dedicato allo "Spazio Illisso di Nuoro” e si terrà martedì 24 febbraio alle ore 17:00 presso l’Olbia Community Hub, in via Perugia n.3, ad Olbia, nel quartiere di Poltu Cuadu. Lo Spazio Illisso è un centro espositivo e di promozione e produzione artistica e culturale, nato nel 2019 per iniziativa della casa editrice Illisso, attiva da oltre 35 anni nel campo della ricerca, della produzione editoriale e dell’organizzazione di mostre d’arte. All’incontro interverrà Christian Deiola,responsabile delle visite guidate,dell’accoglienza e della comunicazione dello Spazio Illisso che dialogherà con Daniele Pipitone dell’Associazione Per Arte Vie.

Lo Spazio Illisso ospita il Museo della Scultura del Novecento, con opere di Costantino Nivola, Pinuccio Sciola, Maria Lai, Eugenio Tavolara e Salvatore fancello ed è sede di importanti esposizioni temporanee dedicate ai protagonisti dell’arte contemporanea in Sardegna.