Olbia e dintorni, ecco le nuove offerte di lavoro

Olbia. Nuove offerte di lavoro per Olbia e la Galllura, per candidarsi è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro, per richiedere ulteriori informazioni ci si può rivolgere al proprio Centro per l'impiego di iscrizione. Per tutte le figure richieste si offre contratto a tempo determinato.

A Luras cercano 1 lattoniere.

Ad Aglientu cercano 2 lavapiatti.

Ad Alghero cercano 2 aiuto cameriere ai piani.

Ad Olbia cercano 3 badanti.

Offerte di lavoro iscritti alla categoria Legge 68/99.

Un’azienda cerca per la sede di Arzachena - Loc. Porto Cervo 1 operatore amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nel CPI di Olbia. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 25 giugno al 24 dicembre.

Un’azienda cerca per la sede di Alghero\Stintino 1 operaio addetto ai servizi di igiene iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nel CPI di Sassari. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 28 giugno al 27 dicembre. Un’azienda cerca per la sede di Arzachena 1 facchino portabagagli o lavapiatti o cameriere ai piani iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 27 novembre.

Un’azienda cerca per la sede di Alghero 2 impiegati iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 5 novembre.

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 ausiliario di vendita/commesso iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 24 settembre. Un’azienda cerca per la sede di Alghero 1 operaio addetto assemblatore iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro l’11 agosto.