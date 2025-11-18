Olbia cycling alla conquista della Lombardia: le vittorie di Michael Giua

Tuesday, 18 November 2025
Olbia. Dalla Sardegna alla Lombardia alla conquista delle piste di ciclocross, grande soddisfazione per la squadra olbiese dopo le vittorie di Michael Giua.
Si conclude con una vittoria assoluta e un terzo posto complessivo il weekend di ciclocross dell’Olbia Cycling e dell’atleta Michael Giua, che sabato e domenica hanno preso parte alla gara “Top Class Lombardia” a Bulciago, in provincia di Lecco, e alla storica e iconica gara “Nazionale” di Solbiate Olona, in provincia di Varese, giunta alla sua 64ª edizione.
Le due giornate di competizioni, entrambe di altissimo livello tecnico e caratterizzate da un terreno molto fangoso, hanno visto l’atleta olbiese confrontarsi con i migliori specialisti nazionali in gare di grande prestigio, affrontando condizioni meteo e percorsi particolari per gli atleti isolani.
La stagione ciclocrossistica dell’Olbia Cycling è già alla sua seconda trasferta oltre mare: il primo impegno fuori dalla Sardegna per la stagione 2025/2026 si è infatti svolto nel weekend del 1° e 2 novembre con le gare nazionali del Mugello (FI) e di Casalecchio di Reno (BO). In quell’occasione, sempre con l’atleta Michael Giua, erano stati conquistati rispettivamente un sesto e un quinto posto assoluto.
Olbia. La Parrocchia di San Michele Arcangelo condivide due avvisi parrocchiali. Oggi, 17 Novembre, è la festa liturgica di S. Elisabetta d'Ungheria, titolare della chiesa di Putzolu e protettrice della nostra comunità parrocchiale...
Olbia. Nella 29 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ancora una volta il volontariato e la solidarietà hanno tenuto banco permettendo in una giornata la donazione di 8300 tonnellate di alimenti, di cui 200 tonnellate circa provenienti ...
Olbia. Da Poltu Cuadu a via Nanni con cartelli, fischietti, e rime ma soprattutto tanta determinazione e maturità. Prende il via così la manifestazione tenutasi questa mattina sotto gli uffici della neo nata Provincia Nord Est Gall...
Olbia. È stato arrestato dai Carabinieri un uomo ritenuto responsabile di una serie di condotte violente e pericolose avvenute nel centro di Olbia. "L’intervento è scattato intorno alle 12:00 a seguito di una segnalazione gi...
Olbia. Trasporto studenti: si muove qualcosa, una prima linea di bus subirà, a partire da oggi una variazione nell'orario di partenza e nel percorso condotto. "Aspo informa che, al fine di agevolare il trasporto degli studenti, da luned&...
