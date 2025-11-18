Olbia cycling alla conquista della Lombardia: le vittorie di Michael Giua

Olbia. Dalla Sardegna alla Lombardia alla conquista delle piste di ciclocross, grande soddisfazione per la squadra olbiese dopo le vittorie di Michael Giua.

Si conclude con una vittoria assoluta e un terzo posto complessivo il weekend di ciclocross dell’Olbia Cycling e dell’atleta Michael Giua, che sabato e domenica hanno preso parte alla gara “Top Class Lombardia” a Bulciago, in provincia di Lecco, e alla storica e iconica gara “Nazionale” di Solbiate Olona, in provincia di Varese, giunta alla sua 64ª edizione.

Le due giornate di competizioni, entrambe di altissimo livello tecnico e caratterizzate da un terreno molto fangoso, hanno visto l’atleta olbiese confrontarsi con i migliori specialisti nazionali in gare di grande prestigio, affrontando condizioni meteo e percorsi particolari per gli atleti isolani.

La stagione ciclocrossistica dell’Olbia Cycling è già alla sua seconda trasferta oltre mare: il primo impegno fuori dalla Sardegna per la stagione 2025/2026 si è infatti svolto nel weekend del 1° e 2 novembre con le gare nazionali del Mugello (FI) e di Casalecchio di Reno (BO). In quell’occasione, sempre con l’atleta Michael Giua, erano stati conquistati rispettivamente un sesto e un quinto posto assoluto.