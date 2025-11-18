Tuesday, 18 November 2025

Olbia cycling alla conquista della Lombardia: le vittorie di Michael Giua

Novembre ricco di successi per la squadra olbiese

Barbara Curreli

Pubblicato il 18 November 2025 alle 09:00

Olbia. Dalla Sardegna alla Lombardia alla conquista delle piste di ciclocross, grande soddisfazione per la squadra olbiese dopo le vittorie di Michael Giua.

Si conclude con una vittoria assoluta e un terzo posto complessivo il weekend di ciclocross dell’Olbia Cycling e dell’atleta Michael Giua, che sabato e domenica hanno preso parte alla gara “Top Class Lombardia” a Bulciago, in provincia di Lecco, e alla storica e iconica gara “Nazionale” di Solbiate Olona, in provincia di Varese, giunta alla sua 64ª edizione.

Le due giornate di competizioni, entrambe di altissimo livello tecnico e caratterizzate da un terreno molto fangoso, hanno visto l’atleta olbiese confrontarsi con i migliori specialisti nazionali in gare di grande prestigio, affrontando condizioni meteo e percorsi particolari per gli atleti isolani.

La stagione ciclocrossistica dell’Olbia Cycling è già alla sua seconda trasferta oltre mare: il primo impegno fuori dalla Sardegna per la stagione 2025/2026 si è infatti svolto nel weekend del 1° e 2 novembre con le gare nazionali del Mugello (FI) e di Casalecchio di Reno (BO). In quell’occasione, sempre con l’atleta Michael Giua, erano stati conquistati rispettivamente un sesto e un quinto posto assoluto.

