Olbia, la chiesa ortodossa si illumina: meraviglia fiabesca

Olbia. Sorpresa a Olbia dove da ieri la prima chiesa ortodossa romena della Sardegna è stata illuminata. L'originale chiesa del quartiere San Nicola, già bellissima di giorno, ora che appare così illuminata regala a tutto il quartiere olbiese un'atmosfera magica.

Difficile resistere a quelle luci che richiamano l'attenzione di passanti e turisti che si avvicinano anche solo per ammirare i legni sapientemente posati da maestranze arrivate appositamente dalla Romania per realizzare l'edificio chiesastico secondo lo stile "Maramures".

L'insolita architettura lignea che si staglia nel cielo così elegantemente illuminata sembra ora un gioiello d'oro intarsiato: una vera meraviglia fiabesca.

La nuova chiesa sorge in via Marie Curie su un terreno dato in locazione alla comunità parrocchiale rumena di Olbia dall'Amministrazione comunale. Nel 2021 la comunità ortodossa, guidata da Padre Marian Găină, sotto la protezione di "San Giovanni Battista" aveva festeggiato la posa della prima pietra. Per la solenne cerimonia in città era giunta Sua Eminenza Padre Atanasie di Bogdania, Vicario-Vescovo dell'Episcopato Ortodosso Rumeno d'Italia, che aveva celebrato la Divina Liturgia, insieme ai Sacerdoti rumeni in Sardegna. Durante la suggestiva cerimonia era stato consacrato un imponente crocifisso in legno in tipico stile "Maramures” (leggi qui).

I praticanti di fede ortodossa sono sicuramente in crescita, e sotto la protezione dei Patroni San Giovanni Battista e Sant'Efisio la parrocchia è punto di riferimento di migliaia di famiglie in Sardegna: "I fedeli a Olbia sono quasi 2000, circa 5000 in tutta la Gallura" spiega Padre Marian Găină.

"Celebriamo ogni domenica e quando c'è la Festa Ortodossa nel Calendario Ortodosso. La chiesa è aperta dalle ore 08 alle 13". Gli interni della parrocchia ortodossa sono altrettanto magnifici. Ora la chiesa si può considerare completata sotto ogni profilo e in tempi davvero veloci.