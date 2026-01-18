Sunday, 18 January 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Bianca, Cronaca

Olbia, annullata per maltempo la “Passeggiata benefica”

Evento rinviato a causa del meteo

Olbia, annullata per maltempo la “Passeggiata benefica”
Olbia, annullata per maltempo la “Passeggiata benefica”
Barbara Curreli

Pubblicato il 18 January 2026 alle 14:52

condividi articolo:

Olbia. La passeggiata benefica organizzata per oggi, domenica 18 gennaio, nel centro storico di Olbia, da Sardegna Turistica in collaborazione con le Associazioni del territorio e Rubens D'Oriano è stata annullata a causa del maltempo. Questo il comunicato degli organizzatori.

"Purtroppo a causa del maltempo annulliamo la passeggiata prevista per oggi pomeriggio. Probabilmente sposteremo ad una delle prossime domeniche, a breve vi comunicheremo la data. Grazie a tutti".

Geolocalizzazione

Bianca

Olbia, ASL Gallura: verifiche sul personale gettonista del PS

Olbia. Medici gettonisti sotto controllo in Gallura. La Asl di Olbia sta verificando la documentazione del personale sanitario “gettonista” fornito da agenzie interinali e impiegato nei Pronto soccorso galluresi. I controlli sono stati a...

Bianca

Olbia, nuova piscina fronte mare

Olbia. Pista ciclabile trasformata in corsia da piscina nel lungomare nella parte che dà sulla Sacra Famiglia. Le ore di pioggia notturna hanno già trasformato alcune zone della città in veri e propri specchi d'acqua che non sono...

Bianca

Olbia, la contabilità incontra le emozioni con Rita Abeltino

Olbia. In Sardegna, e in particolare in un territorio dinamico come Olbia, lavorare significa spesso muoversi tra stagionalità, responsabilità familiari, carichi emotivi importanti e decisioni che richiedono grande adattabilità. ...

Fotografia

Olbia, tomba dei giganti "Su Monte 'e S'Abe"

Olbia. La Sardegna, si sa, è un museo cielo aperto. Un patrimonio storico culturale senza pari, unico al mondo. E le tracce del passaggio delle popolazioni nuragiche incastonate come pietre prezione nella natura.  In copertina uno scatto ...

Bianca

Olbia, Matteo Laconi racconta la vita in musica tra scatti e parole

Olbia. Matteo Laconi, presenta la pagina in cui tra scatti e parole racconta la vita della scuola di musica Centro Musica Accademy. "Fans page centro musica academy, l'ho fondata nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025. É un grup...

Bianca

Golfo Aranci, esce “La tazza nella neve”

Golfo Aranci. Dopo i recenti successi “Convincimi” e “Soldati di piombo”, la cantante Carla Masala – in arte Carla B - torna sulla scena musicale locale con un inedito dal titolo suggestivo: “La tazza nella neve&rd...

Geolocalizzazione