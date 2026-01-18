Olbia, annullata per maltempo la “Passeggiata benefica”

Sunday, 18 January 2026
Olbia. La passeggiata benefica organizzata per oggi, domenica 18 gennaio, nel centro storico di Olbia, da Sardegna Turistica in collaborazione con le Associazioni del territorio e Rubens D'Oriano è stata annullata a causa del maltempo. Questo il comunicato degli organizzatori.
"Purtroppo a causa del maltempo annulliamo la passeggiata prevista per oggi pomeriggio. Probabilmente sposteremo ad una delle prossime domeniche, a breve vi comunicheremo la data. Grazie a tutti".
Olbia. Medici gettonisti sotto controllo in Gallura. La Asl di Olbia sta verificando la documentazione del personale sanitario “gettonista” fornito da agenzie interinali e impiegato nei Pronto soccorso galluresi. I controlli sono stati a...
Olbia. Pista ciclabile trasformata in corsia da piscina nel lungomare nella parte che dà sulla Sacra Famiglia. Le ore di pioggia notturna hanno già trasformato alcune zone della città in veri e propri specchi d'acqua che non sono...
Olbia. In Sardegna, e in particolare in un territorio dinamico come Olbia, lavorare significa spesso muoversi tra stagionalità, responsabilità familiari, carichi emotivi importanti e decisioni che richiedono grande adattabilità. ...
Olbia. La Sardegna, si sa, è un museo cielo aperto. Un patrimonio storico culturale senza pari, unico al mondo. E le tracce del passaggio delle popolazioni nuragiche incastonate come pietre prezione nella natura. In copertina uno scatto ...
Olbia. Matteo Laconi, presenta la pagina in cui tra scatti e parole racconta la vita della scuola di musica Centro Musica Accademy. "Fans page centro musica academy, l'ho fondata nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025. É un grup...
