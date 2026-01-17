Saturday, 17 January 2026

Cronaca, Nera

Incidente in via Vittorio Veneto

Traffico bloccato

Barbara Curreli

Pubblicato il 17 January 2026 alle 15:18

Olbia. Flash. Strada bloccata e traffico temporaneamente in tilt in via Vittorio Veneto all'incrocio con via IV Novembre a causa di un incidente.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia Locale. Al momento non si può attraversare quel tratto di strada e dalle prime ricostruzioni parrebbe ci sia stato un scontro tra un auto e un ciclomotore. Fortunatamente nessun ferito grave. La Polizia locale si sta occupando di gestire il traffico. 

Notizia in aggiornamento 

