Incidente in via Vittorio Veneto

Olbia. Flash. Strada bloccata e traffico temporaneamente in tilt in via Vittorio Veneto all'incrocio con via IV Novembre a causa di un incidente.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia Locale. Al momento non si può attraversare quel tratto di strada e dalle prime ricostruzioni parrebbe ci sia stato un scontro tra un auto e un ciclomotore. Fortunatamente nessun ferito grave. La Polizia locale si sta occupando di gestire il traffico.

Notizia in aggiornamento