Incidente in via Vittorio Veneto

Saturday, 17 January 2026
Olbia. Flash. Strada bloccata e traffico temporaneamente in tilt in via Vittorio Veneto all'incrocio con via IV Novembre a causa di un incidente.
Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e Polizia Locale. Al momento non si può attraversare quel tratto di strada e dalle prime ricostruzioni parrebbe ci sia stato un scontro tra un auto e un ciclomotore. Fortunatamente nessun ferito grave. La Polizia locale si sta occupando di gestire il traffico.
Notizia in aggiornamento
Tempio Pausania. In vista delle prossime elezioni comunali che tra qualche mese si svolgeranno anche a Tempio nella serata di ieri si è tenuta un'assemblea cittadina organizzata da Pd, Sinistra Futura, Associazione 25 Aprile e Rifondazion...
Olbia. In un comunicato rivolto alle istituzioni locali, Marco Bardini – ex lavoratore Alisarda e Meridiana – ripercorre la visione illuminata dell’Aga Khan e il contributo determinante della compagnia aerea da lui fondata e de...
Sassari. CollegaMenti – quando sport, inclusione ed emergenza trovano un linguaggio comune. E se il paralimpismo formasse all’emergenza? È da questa domanda che nasce CollegaMenti, il progetto che ha messo insieme i ragazzi de...
Olbia. Quest'anno la città di Olbia non sarà travolta da una pioggia di coriandoli: "Gli Amici del Carnevale Olbiese comunicano con grande dispiacere che quest'anno non organizzeranno il Carnevale ad Olbia".Con queste parole si apre il ...
Olbia. Prende il via all'Armando Diaz il progetto "Scuola Sicura" con i Vigili del Fuoco, un progetto che si riferisce a iniziative di formazione ed esercitazioni di evacuazione che coinvolgono le scuole locali, coordinate dalle Prefetture, con ...
Tempio Pausania, L'Ordine dei Commercialisti ha eletto il nuovo Presidente: Marco Decandia. Il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Tempio Pausania è Marc...
