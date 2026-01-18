Golfo Aranci, quale futuro per i pescatori?

Sunday, 18 January 2026
Informazione dal 1999
Golfo Aranci. Il 23 gennaio, presso il salone multimediale San Giuseppe, si terrà un convegno organizzato dal Consorzio dei Pescatori del paese per discutere sul futuro incerto della professione in questione. La serata sarà moderata dal presidente del consorzio Andrea Viola e vedrà gli interventi di Domenico Bagalà - presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna - di Giandiego Gatta e Pietro Pittalis - deputati di Forza Italia - e dei diversi rappresentanti del settore.
Il convegno, partendo dalla narrazione della storia golfoarancina, costellata di immigrazioni nei primi anni dello scorso secolo proprio dai pescatori che colonizzarono le coste e diedero origine a Golfo Aranci, si propone di affrontare la questione della tutela di una professione che, sempre più in difficoltà a causa di leggi strette e confuse, si trova a fare i conti con un futuro incerto che desta preoccupazione.
“Il mestiere del pescatore in generale, ma nello specifico a Golfo Aranci, ha molteplici risvolti – ha dichiarato Viola - Per prima cosa ci ricorda la nostra storia e, di conseguenza, quella delle famiglie dei pescatori che da Ponza, Ventotene e Pozzuoli sono venuti nei primi anni del ‘900 a Golfo Aranci. Loro hanno sostanzialmente insegnato la pesca alla Sardegna e hanno contribuito fattivamente allo sviluppo socio economico. È importante ricordare ciò in un momento come quello attuale dove i pescatori sono sempre più compressi fra normative stringenti e poco chiare, al fine di tutelare questa professione emblematica e tradizionale”.
Insomma, un convegno che punta a rimettere al centro dell’attenzione la cultura locale con le sue figure professionali tradizionali e al contempo un settore che, se tutelato, potrebbe ancora fare la differenza per lo sviluppo economico del paese.
18 January 2026
18 January 2026
18 January 2026
18 January 2026
Olbia. Medici gettonisti sotto controllo in Gallura. La Asl di Olbia sta verificando la documentazione del personale sanitario “gettonista” fornito da agenzie interinali e impiegato nei Pronto soccorso galluresi. I controlli sono stati a...
Olbia. Pista ciclabile trasformata in corsia da piscina nel lungomare nella parte che dà sulla Sacra Famiglia. Le ore di pioggia notturna hanno già trasformato alcune zone della città in veri e propri specchi d'acqua che non sono...
Olbia. In Sardegna, e in particolare in un territorio dinamico come Olbia, lavorare significa spesso muoversi tra stagionalità, responsabilità familiari, carichi emotivi importanti e decisioni che richiedono grande adattabilità. ...
Olbia. La Sardegna, si sa, è un museo cielo aperto. Un patrimonio storico culturale senza pari, unico al mondo. E le tracce del passaggio delle popolazioni nuragiche incastonate come pietre prezione nella natura. In copertina uno scatto ...
Olbia. Matteo Laconi, presenta la pagina in cui tra scatti e parole racconta la vita della scuola di musica Centro Musica Accademy. "Fans page centro musica academy, l'ho fondata nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025. É un grup...
18 January 2026
17 January 2026
17 January 2026
17 January 2026
17 January 2026
17 January 2026
17 January 2026