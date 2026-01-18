Golfo Aranci, quale futuro per i pescatori?

Golfo Aranci. Il 23 gennaio, presso il salone multimediale San Giuseppe, si terrà un convegno organizzato dal Consorzio dei Pescatori del paese per discutere sul futuro incerto della professione in questione. La serata sarà moderata dal presidente del consorzio Andrea Viola e vedrà gli interventi di Domenico Bagalà - presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna - di Giandiego Gatta e Pietro Pittalis - deputati di Forza Italia - e dei diversi rappresentanti del settore.

Il convegno, partendo dalla narrazione della storia golfoarancina, costellata di immigrazioni nei primi anni dello scorso secolo proprio dai pescatori che colonizzarono le coste e diedero origine a Golfo Aranci, si propone di affrontare la questione della tutela di una professione che, sempre più in difficoltà a causa di leggi strette e confuse, si trova a fare i conti con un futuro incerto che desta preoccupazione.

“Il mestiere del pescatore in generale, ma nello specifico a Golfo Aranci, ha molteplici risvolti – ha dichiarato Viola - Per prima cosa ci ricorda la nostra storia e, di conseguenza, quella delle famiglie dei pescatori che da Ponza, Ventotene e Pozzuoli sono venuti nei primi anni del ‘900 a Golfo Aranci. Loro hanno sostanzialmente insegnato la pesca alla Sardegna e hanno contribuito fattivamente allo sviluppo socio economico. È importante ricordare ciò in un momento come quello attuale dove i pescatori sono sempre più compressi fra normative stringenti e poco chiare, al fine di tutelare questa professione emblematica e tradizionale”.

Insomma, un convegno che punta a rimettere al centro dell’attenzione la cultura locale con le sue figure professionali tradizionali e al contempo un settore che, se tutelato, potrebbe ancora fare la differenza per lo sviluppo economico del paese.