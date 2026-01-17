Meteo Olbia e Gallura: peggioramento tra domenica e lunedì

Olbia e Gallura. Dopo una giornata senza fenomeni di rilievo, il tempo sul Nord-Est della Sardegna è destinato a peggiorare in modo deciso tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana. Le previsioni indicano infatti una fase di instabilità marcata, accompagnata da piogge diffuse, venti orientali sostenuti e da un sensibile aumento del moto ondoso, con condizioni marine via via più difficili lungo le coste galluresi.

Nella giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, su Olbia e sull’intero territorio della Gallura il cielo si presenta irregolarmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma senza precipitazioni significative. I venti soffiano deboli o moderati dai quadranti orientali, mentre i mari risultano mossi, con tendenza a un progressivo aumento del moto ondoso nelle ore serali. Le temperature restano miti per il periodo, con valori massimi intorno ai 14 gradi.

Il peggioramento prende corpo nella giornata di domenica, quando il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su Olbia e sulla Gallura. Sono attese piogge sparse o intermittenti, in estensione nel corso della giornata, accompagnate da venti moderati di scirocco, localmente in rinforzo lungo le coste. Il mare, in particolare sul Tirreno e nelle Bocche di Bonifacio, diventerà mosso o molto mosso, con condizioni meno favorevoli per la navigazione.

La fase più critica è prevista per lunedì, quando il tempo sarà marcatamente perturbato. Su Olbia e sul Nord-Est dell’Isola sono previste precipitazioni più diffuse e localmente intense, con cumulati superiori rispetto alla giornata precedente. I venti orientali potranno risultare sostenuti o forti lungo il litorale, contribuendo a un ulteriore peggioramento delle condizioni del mare. Il Tirreno è atteso agitato o molto agitato, con possibili mareggiate sulle coste esposte, comprese quelle galluresi. Le temperature subiranno un lieve calo, con valori massimi che difficilmente supereranno i 12–13 gradi.

Non sono previste nevicate sul Nord-Est della Sardegna: le temperature restano infatti troppo elevate anche nelle aree interne. L’attenzione resta invece alta per il vento e per lo stato del mare, soprattutto in relazione alle attività marittime e costiere.

Una graduale attenuazione dei fenomeni è attesa solo nei giorni successivi, mentre i mari potrebbero restare mossi o agitati anche oltre l’inizio della prossima settimana.