Nuova tragedia in mare: pescava sugli scogli e viene travolto da un'onda anomala

Un uomo di circa 40 anni, residente a Settimo San Pietro, è deceduto questa mattina in un tragico incidente a Capo Malfatano, promontorio all'estremità sud occidentale della Sardegna. L'evento si è verificato intorno alle 9:30, mentre la vittima stava praticando pesca dagli scogli in compagnia di un amico.

Secondo le prime ricostruzioni, un'onda anomala avrebbe causato la caduta dell'uomo in mare. La forza della risacca lo ha poi trascinato al largo, impedendogli di tornare a riva. L'amico che era con lui ha prontamente allertato i soccorsi.

La Capitaneria di Porto, ricevuto l'allarme, ha immediatamente coinvolto una ditta locale di noleggio gommoni per effettuare le operazioni di recupero. Nonostante il rapido intervento, che ha permesso di riportare l'uomo sulla spiaggia, all'arrivo del personale del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Le autorità competenti, in particolare la Capitaneria di Porto, stanno attualmente lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica di questa tragedia. L'incidente sottolinea ancora una volta i pericoli potenziali legati alla pesca in zone rocciose, specialmente in condizioni marine avverse.

La comunità di Settimo San Pietro e l'intera Sardegna sono profondamente colpite da questa perdita. Si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità mentre proseguono le indagini su questo drammatico evento. Lo riporta Sardiniapost.it