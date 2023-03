Nord Sardegna, auto si ribalta: un ferito

Sassari. Un incidente stradale è avenuto sulla ss 291 nel territorio di Sassari, dove per cause da accertare, un'auto si è ribaltata: il bilancio è di un ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'auto ribaltata e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche la Polizia locale e 118. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Santissima Annunziata di Sassari.