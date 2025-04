Loiri Porto San Paolo, Addio alla giornalista Martine Frey

Una vita dedicata al giornalismo costellata da collaborazioni importanti sia a livello nazionale (Rai, Radio 1) che regionale (Unione Sarda, Radiolina, Sardegna 1, Teleregione): così potremmo riassumere in poche parole la vita della giornalista Martine Frey, scomparsa oggi mercoledì 16 aprile.



Di origine francese, Martine Frey abitava ormai praticamente da una vita in Gallura e per decenni ha descritto le vicende di questo angolo di mondo con professionalità e dedizione. Dalla cronaca alla politica, passando per la scintillante epopea della Costa Smeralda, Frey ha raccontato con il suo stile originale, e la sua voce inconfondibile, alcune delle tappe storiche più importanti della storia della Gallura.



La redazione di Olbia.it si stringe alla figlia e collega Dominique D'Amelia e a tutta la sua famiglia.