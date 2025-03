Le previsioni meteo in Gallura: weekend con il vento

Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato dell'ARPAS Sardegna ha emesso il bollettino di vigilanza meteorologica n. 87/2025 del 28/03/2025, che evidenzia un progressivo peggioramento delle condizioni meteo in Gallura tra oggi, sabato 29 marzo, e domani, domenica 30 marzo 2025.

Per la giornata odierna, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli generalmente deboli che tenderanno ad attenuarsi in serata. Il fenomeno più rilevante riguarda i venti, che soffieranno con intensità forte da Ovest-Nord-Ovest lungo le coste galluresi, rendendo il mare mosso o molto mosso.

La situazione meteorologica subirà un ulteriore deterioramento nella giornata di domani, domenica 30 marzo. Le previsioni indicano precipitazioni isolate, sempre con possibilità di rovesci o temporali, ma con cumulati che potrebbero diventare localmente moderati (tra 20 e 60 millimetri nell'arco della giornata), soprattutto a partire dalla tarda mattinata. I venti continueranno a mantenersi forti da Nord-Ovest nelle prime ore della giornata, particolarmente lungo la fascia costiera, per poi attenuarsi progressivamente.

Per quanto riguarda le temperature, non sono previste variazioni significative rispetto ai valori stagionali, con massime che si attesteranno intorno ai 16 -18°C per la giornata di oggi e leggermente più basse, sui 15-17°C, per la giornata di domani.

La tendenza per lunedì indica un graduale miglioramento, sebbene permanga ancora qualche precipitazione isolata nelle ore centrali della giornata. I venti da Nord continueranno a soffiare con intensità forte lungo le coste nella prima parte della giornata, per poi attenuarsi.

Per chi naviga o pratica sport acquatici, si raccomanda massima prudenza, in particolare nella giornata odierna, a causa dei venti forti e del mare mosso che potrebbero creare condizioni difficili lungo le coste.