Olbia, Cala dei Sardi ospita i Lagoon days

Olbia. Il 6 e 7 giugno prossimi Cala dei Sardi ospiterà i Lagoon Days, evento esclusivo organizzato da North Sail Sardegna Yachting, principale dealer europeo del cantiere Lagoon. Due giornate a porte aperte, dedicate agli appassionati di catamarani, con l’anteprima nazionale del nuovo Lagoon 38, ultima novità della gamma.

Dopo la presentazione ufficiale presso la casa madre a Bordeaux dello scorso marzo, e la successiva esposizione al Multihull Show di La Grande Motte, il nuovo Lagoon 38 sarà visibile per la prima volta in Italia proprio a Cala dei Sardi, ecomarina immersa nella natura e punto di riferimento per la nautica sostenibile in Sardegna. L’evento, che porterà in Gallura appassionati, armatori e operatori del settore da tutta Italia, rappresenta un importante riconoscimento per il territorio e conferma il ruolo strategico del nord est Sardegna, e Olbia in particolare, come polo nautico d’eccellenza del Mediterraneo.

Accanto al Lagoon 38, i visitatori potranno esplorare l’intera gamma Lagoon: 42, 46, 51, 55, Sixty5 e Seventy8, in un’esposizione unica dedicata all’innovazione e al comfort della navigazione in catamarano.

Il nuovo Lagoon 38, modello entry-level della gamma, si distingue per spazi generosi, linee moderne e grande semplicità d’uso. A partire da fine giugno sarà disponibile nella flotta NSS Charter, con base proprio a Cala dei Sardi, per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna della vela, del relax e del contatto con la natura.

"Poter presentare in anteprima nazionale il nuovo Lagoon 38 proprio a Cala dei Sardi è per noi motivo di orgoglio e riconoscimento del lavoro svolto sul territorio. La Gallura e il golfo di Olbia si confermano crocevia fondamentale per la nautica internazionale, grazie a strutture come la nostra e a una rete di servizi sempre più qualificata", afferma Simone Morelli fondatore del gruppo NSS. L’ingresso all’evento è libero, ma per accedere a bordo delle imbarcazioni è consigliata la prenotazione.