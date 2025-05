Olbia, mondiale Rally 2025: parola d’ordine emozionare e coinvolgere

Olbia. Il Campionato mondiale di rally ritorna a Olbia per la 22esima edizione e ospita la sesta tappa del mondiale nel nord Sardegna. Questa mattina al museo archeologico si è tenuta la conferenza stampa che ha visto partecipi istituzioni e organizzatori che hanno raccontato e condiviso il lavoro che si cela dietro una manifestazione dai grandi numeri.

In sala a raccontare il rally il sindaco Settimo Nizzi che ribadisce: "si tratta di una grande scommessa che abbiamo conosciuto e fatto nostra da qualche anno, la rappresentanza con due località cardine Olbia e Alghero e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte hanno dimostrato come tutta la regione abbia a cuore questo evento. Siamo felici e contenti e ci spendiamo affinché la manifestazione si svolga nel miglior modo possibile, siamo tutti entusiasti e ci teniamo che ci sia grande partecipazione di pubblico, e sia possibile poter vedere le auto in gara ma sempre in sicurezza, così come nel parco e nella zona dell'Isola Bianca attrezzata per l'occasione".

Presenzia all'evento anche Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione Sardegna che ricorda:" la Regione dà la sua disponibilità, è stata approvata una legge l'8 maggio che ha riconfermato il finanziamento per il prossimo triennio per la manifestazione. Noi diamo la disponibilità e chiediamo di difendere e sostenere questa manifestazione anche alle altre istituzioni e ai nostri rappresentanti in Parlamento". Meloni parla della collaborazione con i comuni e tutte le istituzioni coinvolte in questo grande evento su cui si investe perché coinvolge l'intero territorio: cittadini, piloti, team in una cornice unica che primeggia e fa da sfondo all'evento stesso.

Il commissario straordinario dell'Aci Tullio del Sette ora al comando dell'Aci afferma che "si tratta di una cosa molto bella ma anche molto impegnativa". Del Sette è alla guida dell'Aci da due mesi ma è molto contento di questa manifestazione: "sono 32 i comuni toccati dal rally, una manifestazione che sicuramente si differenzia dalle gare di formula 1 poiché tocca diversi territori e vive il territorio". Ricorda che dietro c'è tanto impegno per mantenere questa manifestazione, data la storia e il rapporto delle auto, dei motori con l'Italia. Un impegno che mira a riportare sul podio i tanti piloti italiani che stanno crescendo e si stanno formando.

Il sub commissario Aci Giovanni Battista Tombolato conferma la presenza di 12 piloti italiani in gara e rilancia la formazione dei piloti. Tra i dati tecnici e i numeri ecco alcuni dettagli: ci saranno 16 tappe speciali , 1.200 km da attraversare su tutto il territorio del nord Sardegna, quattro tappe speciali verranno fatte venerdì quattro sabato e due domenica. La tappa di domenica sarà particolarmente speciale perché sarà sull'isola di Tavolara, gli equipaggi sono 68 con 29 paesi partecipanti.

Il presidente Aci sport Giulio Pes di San Vittorio, parla dei 120 anni dell'Aci e ricorda che "l'Aci promuove mille gare all'anno e due Gran Premi quello di Imola e quello di Monza e non è meno importante ricordare che l'Italia è sempre stata presente dal 1973 al rally, solo nel 2010 fu l'unico anno in cui non partecipò perché in contemporanea si svolgeva un'altra manifestazione e i piloti restarono a riposo".

Tutti concordi nel rinnovare l'entusiasmo per questo territorio che li accoglie: "la terra sarda ha un gran cuore - aggiunge Tombolato- è incredibile l'accoglienza di questa terra". La macchina organizzativa è sempre in movimento e si ricorda che ci sono 30 persone che lavorano tutto l'anno, sempre attivi per il rally successivo "tutti i comuni vorrebbero avere una prova speciale e tutti ci chiedono di partecipare, troviamo sempre le porte aperte e c'è grande collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine, dei sindaci, dei privati cittadini e anche da parte dell'ente foreste che ci mette a disposizione i tracciati".

Il general manager di Rally Italia Sardegna Antonio Turitto, colui che ha organizzato tutte le 22 edizioni del Rally nell'isola racconta con entusiasmo :"l'organizzazione è sempre attiva e abbiamo un unico imperativo 'il rally deve dare emozioni', non è solo una gara, una corsa di motori, quest'anno abbiamo preso in prestito anche l'isola di Tavolara proprio per avere una ulteriore impatto, la comunicazione sarà differente e avrà ulteriore presa poiché avremo l'isola nell'isola".

"Madrina d'eccezione già annunciata per quest'anno Federica Pellegrini, una sportiva che dismessa la sua divisa vestirà casco e tuta e salirà sulla macchina e ci racconterà quanto accade, e poiché abbiamo deciso di sollevare l'asticella della comunicazione in questa edizione 2025 ci sarà un parco assistenza di 71.000 metri quadri che saranno liberi per il rally e verrà occupato, invaso da tutta una serie di stand che permetteranno di curiosare, di appassionarsi e avvicinarsi ancora di più al mondo dei motori. È stata creata anche un'area dedicata alla firma degli autografi da parte degli stessi piloti ma nel contempo quest'area sarà anche teatro di momenti musicali come uno degli eventi speciali (che anticipa il Rds Summer Festival) perché ci sarà il dj set di Rds e venerdì sera il 6, alle 22, è previsto il concerto dei The kolors, diciamo che noi abbiamo stravolto la gara cambiando quella che è la quotidianità del campionato"- conclude Turitto. E non manca un altro connubio tra sport e motori con la presenza a bordo delle auto, nella giornata di venerdì di due grandi calciatori Zenga e Marocchi.

Da Monaco si è collegato il promoter Wrc Jona Siebel, sempre entusiasta della collaborazione e della manifestazione che punta ad un pubblico di 80 milioni di spettatori, grazie ai numerosi canali di comunicazione che anche quest'anno saranno impegnati nella gara: Wrc, la Rai, Sky e la radio.

Altra novità di questa edizione "1 albero 1 pilota, una iniziativa che vede per ogni tracciato la piantumazione di un cipresso di San Francesco nell'anno in cui ricorre il suo 800enario. Un rally che promette di stupire ed emozionare tra tradizione e innovazione.