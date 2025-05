Olbia, dalla Sardegna all’America con un messaggio firmato Harley Davidson

Olbia. Il messaggio della sicurezza stradale unito al fascino della Harley passa per Olbia e da Olbia porterà in America storia, mito e temi importanti. Inizia l'avventura dell'artista Mauro Marino, alias "lo zingaro biker" che ha conquistato Milwaukee .

La nuova Harley Davidson S-M Gothic parte finalmente per Milwaukee: il 10 luglio alla griglia di partenza da Olbia. La nuova Harley-Davidson parla italiano e sembra uscita da un film horror. "Si sa che chiunque decida di mettere le mani su di una Harley Davidson non lo fa solo per la moto in sé, ma soprattutto decide di portare avanti questa decisione in quanto si lega in modo indissolubile a un gruppo che è molto di più di un semplice manipolo di biker che amano le moto".

"Il concetto di amicizia è direttamente superato da quello di fratellanza con la casa americana, che in questo senso ne è maestra. Uno degli eventi più importanti è a Milwaukee, - spiega Merlino- il festival Harley-Davidson Homecoming, ovvero quello che si terrà tra il 10 e il 13 luglio 2025. Un giorno importante, perché in quel di Milwaukee arriverà “Lo Zingaro Bikers ”.

Harley Davidson Spagna non è rimasta indifferente a questa modifica Gotica alla mitica due ruote e ha proposto all'artista Mauro Merlino di partecipare all'evento. Merlino aveva già fatto parlare di sé in passato quando diede vita a uno storico viaggio da Modena fino alla Finlandia con la sua Harley.

“Lo Zingaro Bikers” ha deciso di proporre una nuova, straordinaria Harley Davidson in versione horror, tanto è vero che questa variante sarà aggiornata con una serie di teschi, di catene e di gufi.