Incubo esondazioni: case evacuate e danni ingenti

Sinnai, 20 dicembre 2019 – Ancora incubo esondazioni, ancora danni e paura nel Sud della Sardegna ormai falcidiato dal maltempo da giorni.

Questo pomeriggio è tornato ad essere colpito il Comune di Sinnai, dove – come riporta l’Unione Sarda – 35 persone sono state evacuate per precauzione.

A far temere per la loro incolumità è stato un fiume dell’area di Tasonis che è straripato. La misura è stata presa anche in virtù del bollettino di allerta emanato questo pomeriggio dalla protezione civile sarda.

Le piene hanno fatto danni anche tra Quartucciu e Maracalagonis.

Qui, a patire, sono state soprattutto le campagne e le aziende agricole. Molti allevatori hanno perso gli animali. Danneggiate, inoltre, le vie di comunicazione: la piena ha portato via anche guadi e ponticelli.

Solo ieri nel cagliaritano, i Vigili del fuoco hanno compiuto oltre 50 interventi.

La conta dei danni è solo all’inizio e questa notte c’è ancora allerta meteo.