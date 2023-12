Giovanna Campisi: l'architetta della moda tra stile e ricercatezza

Olbia. La stilista di moda Giovanna Campisi incarna il giusto connubio tra moda e architettura, perseguendo l'essenza di uno stile senza tempo e la capacità di coniugare l'eleganza con la funzionalità. Con le sue radici saldamente piantate in Sicilia, lei ha trovato ormai da tempo nella città di Olbia la sua seconda casa.

Un luogo questo in cui la passione per la moda si è andata intensificando. La sua ispirazione attinge alla ricca tradizione dei tessuti e l'intramontabile eleganza dei dettagli. Un passato da designer impone a Giovanna Campisi di portare avanti una propria filosofia di purezza delle linee, unitamente ad una ricerca meticolosa dei dettagli, consapevole del loro impatto determinante.

L'influenza del calore della sua terra d'origine si fonde con la sua creatività, dando vita a abiti sinuosi, leggeri e talvolta eterei, capaci di conferire fascino e di far sentire ogni persona che li indossa unica e indimenticabile.

I numerosi riconoscimenti in Sardegna e non solo, la stimolano a dettare tendenze e innovazioni che catturano l'attenzione di un vasto pubblico. Abbiamo avuto l'opportunità di conversare con lei scoprendo preziosi consigli in vista dei prossimi appuntamenti con le Feste di fine anno, approfondendo inoltre il suo rapporto speciale, con la moda e lo spazio.

Lo stile di Giovanna Campisi e le Feste di fine anno

La prima cosa che viene da chiedere ad una stilista come la Campisi è qualche suggerimento per chi desidera essere alla moda durante le feste di Natale, tenendo conto dello stile e il comfort: "Consiglierei di partire da un capo d'abbigliamento comodo (una maglia, una giacca) per abbinare qualcosa di luminoso come un pantalone in paillettes o in morbido velluto liscio oppure una gonna plissé effetto oro o argento".

Sicuramente l’argomento di questi giorni è l’andare a carpire quali siano le tendenze specifiche per il Natale e il Capodanno 2023 da adottare per le occasioni festive senza rinunciare all'originalità: "Le tendenze moda di quest'anno, come forse quelle che ogni anno amo suggerire, tendono ad inserire capi luminosi in lurex, abitino nero oppure un capo sartoriale come un tailleur su misura. Capi che sicuramente abbiamo già in armadio e che possiamo arricchire con un tocco di rosso acceso per gli accessori".

Ad una stilista come Giovanna Campisi viene da chiedere quale potrebbe essere la sua impronta distintiva per il look natalizio: "Adoro gli stivali con il tacco alto e mi piace molto anche l'idea di un tailleur taglio maschile o di una maglia molto casta davanti ma con profonda scollatura a V sulla schiena".

Gli accessori di stile che fanno la differenza: ecco quali scegliere

Spesso nell’abbigliamento di una donna bastano alcuni accessori giusti o piccoli dettagli che possono trasformare un outfit quotidiano in un look perfetto per le feste. Chiediamo a Giovanna Campisi qualche prezioso consiglio in merito, che possa rendere l’outfit, mai banale e scontato: "Indossare pochi gioielli ma importanti: orecchini pendenti con pietre preziose o collane scenografiche su un semplice lupetto a collo alto e jeans (o pantalone taglio maschile) e dei bracciali luminosi".

L'architettura e il design degli spazi natalizi: cosa non deve mancare

Giovanna Campisi è la creativa che meglio può suggerire preziose indicazioni di stile, in chiave architettonica, per le giornate clou a conclusione dell’anno: "Se parliamo di spazi abitativi credo non debba mancare la luce delle candele negli angoli più suggestivi della casa ed una tavola curata nei dettagli non solo per gli ospiti ma per se stessi. Le decorazioni in casa non devono mancare e per chi ha voglia di non esagerare con i colori mantenendo uno stile naturale consiglio sempre di inserire dei rametti di pino con delle pigne raccolte nei boschi ed aggiungere un filo di luci bianche. Luce ed eleganza sempre".

Uno sguardo al 2024

La Campisi ha recentemente presentato la collezione Haute Couture "Iconica", una raccolta di abiti che esaltano l'eleganza e la sartorialità. Il 2023 è stato un anno veramente intenso tra shooting fotografici e progetti, ma il 2024 si preannuncia essere come un anno di nuove sfide e di rivelazioni. "Sono trascorsi già 23 anni di attività e dopo tanto lavoro, eventi, consapevolezza ed amore nei confronti della Moda mi sento pronta per un passo così importante e decisivo".

Con il suo tocco raffinato e la visione innovativa, Giovanna Campisi continua a plasmare lo stile e a ispirare una generazione di amanti della moda. Non ci resta che continuare a seguire il suo stile inconfondibile, accompagnato dal delizioso sorriso che la contraddistingue, quando si parla di moda e di design in fermento.