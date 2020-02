Coronavirus: presunto caso sospetto a Carbonia, stop a sfilata di carnevale a San Giovanni Suergiu

San Giovanni Suergiu, 22 febbraio 2020– Mentre in queste ore concitate dalla penisola continuano ad arrivare notizie di nuovi casi accertati di coronavirus in Sardegna si è registrato un presunto caso sospetto a Carbonia dove il pronto soccorso Sirai è stato tenuto in isolamento per ore.

Caso rientrato subito dopo le analisi della Assl.

Come riporta l’Unione Sarda il giovane oggi si sarebbe recato in pronto soccorso a Carbonia per una caso di broncopolmonite.

Il caso ha fatto scattare protocolli e tamponi, ma era un falso allarme. Nessun caso di Coronavirus, bensì polmonite.

Nel mentre il sindaco di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, secondo le disposizioni del prefetto di Cagliari in materia, dal momento che il caso sospetto di Coronavirus ricade nel territorio ha ritenuto oppurtuno l’annullamento della sfilata di carnevale prevista per oggi pomeriggio.

Il caso, però, non è stato confermato dalla Regione Sardegna e in particolare dall’Assessorato alla Sanità che gestisce questo genere di comunicazioni.