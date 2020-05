Commissione Europea, turismo: cartina francese “trasforma” Sardegna in zona rossa

Olbia, 17 maggio 2020 – Aveva qualcosa di incredibile, di beffardo, di non-si-sa-bene-cosa la cartina pubblicata dal Corriere della Sera che, a corredo di un articolo su una ricerca per salvare il settore del turismo europeo, indicava la Sardegna come una sorta di “zona rossa”.

La Sardegna che ha l’indice Rt più basso d’Italia, quella che ha riaperto prima degli altri con dati (fino a ieri) sempre ottimi, la Sardegna che sta cercando di ottenere un protocollo per essere una regione Covid-free per rilanciarsi come destinazione in tutto il mondo. Incredibilmente, la Sardegna era tutta rossa al contrario di tutto il Sud Italia, della Corsica, della Costa Azzurra, della Croazia, della Grecia.

Un’immagine che, osservata in prima pagina senza badare all’articolo (disponibile per gli abbonati e per chi non ha esaurito gli articoli gratuiti) e alle eventuali didascalie, restituiva un colpo d’occhio preoccupante – almeno per i sardi, sempre attenti alle sorti dell’Isola. Deve aver fatto lo stesso ragionamento il deputato di FdI Salvatore Deidda che, vista la cartina pubblicata, ha annunciato un’interrogazione parlamentare, con il sostegno dell’eurogruppo, a tutela dell’immagine della Sardegna contro uno studio francese nelle mani nella Commissione EU. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il sito del Corriere della Sera ha pubblicato, oggi, la notizia dello studio di due accademici francesi – oggetto d’esame in Commissione Europea – che permetterebbe di suddividere le varie regioni europee in zone verdi libere dal contagio e in zone rosse dove il COVID risulta essere fuori dal controllo. Trovo assurdo – afferma il Deputato di FdI Salvatore Deidda – che nella cartina pubblicata, proprio la Sardegna – che risulta essere, oggi, la Regione con l’indice di contagio dimezzato e tra i più bassi d’Europa e vede, per fortuna, da settimane pochi contagi, venga definita come zona rossa”.

“Non si capisce – continua Deidda – su quali basi sia stato fatto questo studio e non sembra minimamente corrispondere ai dati diffusi dalle autorità italiane. Notizia, questa, che appare proprio quando in Sardegna e in Italia si sta provando a rilanciare il settore turistico. Presenteremo, dunque, con il supporto del gruppo europarlamentare, un’interrogazione in cui chiediamo al Governo di tutelare l’immagine della Sardegna e dell’Italia da studi francesi o della Commissione Europea che diffondono notizie falsate”. È quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.

In seguito, l’infografica del Corriere è stata aggiornata, mostrando così la Sardegna verde. Quell’infografica però si basa su una cartina realmente esistente: quella all’interno della ricerca a cui è stato dedicato un ampio articolo proprio dal Corriere e anche da Olbia.it.

Il mistero svelato: ecco cosa è davvero quella cartina.

