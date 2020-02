Canicross Olbia: grande sport in una splendida Gallura d’inverno

Olbia, 10 febbraio 2020 – Lo scorso fine settimana a Olbia è stato una due giorni all’insegna dello sport e dell’amore verso il nostro amico a quattro zampe.

Un binomio vincente che ha voluto dimostrare ancora una volta quanto il legame uomo-cane sia davvero unico, appagante e totalitario.

Si sono tenute le gare di canicross nelle splendide cornici dello stagno di San Teodoro prima, e delle campagne di Arzachena poi. L’organizzazione tutta olbiese è stata a cura dell’associazione ZOMI Agility DOG di Olbia.

Canicross non è solo una competizione, ma è anche per molti un pretesto per vivere una giornata immersi nella natura, in sintonia con il proprio cane.E’ stato davvero emozionante vivere momenti di aggregazione, amicizia, risate e di tanta fatica e competizione sportiva che in un attimo si trasformano in allegria e scodinzolii. Per chi ha partecipato alla fase competitiva c’è stata tensione, fatica e l’ambizione di giungere nel migliore dei modi al traguardo. Per tutti i partecipanti alla fase non competitiva c’è stato invece solo il piacere di passare insieme a coloro che condividono l’amore per il proprio cane, una giornata immersi nella splendida natura del territorio, con il pretesto di poter fare un percorso naturalistico in compagnia anche di nuove conoscenze.

L’organizzazione che ha veduto lo zampino anche della nostra campionessa olbiese Valentina Langiu è stata davvero impeccabile. Anche la presenza del campione del paragility Fabrizio Cavassa che si è cimentato al cronometro, e della sua Kira, hanno fatto la gioia di tutti i presenti. Una bella iniziativa ha visto poi le nuovissime leve cimentarsi in un breve tragitto, che non ha avuto nulla da invidiare alla competizione degli adulti.

Per chi invece ha preferito un approccio più soft, la meravigliosa camminata di 6.5 chilometri immersi nel verde arzachenese è stata davvero appagante con le delucidazioni sul territorio fornite da una splendida guida trekking. Non sono mancati guadi nei ruscelli e gli incontri con esemplari di meravigliose mucche Limousine al pascolo.

Alla fine tante medaglie per tutti i concorrenti, offerte dall’Assessorato allo sport del Comune di Olbia, alla presenza dall’assessora Silvana Pinducciu.

Valentina Langiu ci racconta ancora emozionata: “Sono state due giornate intense di gare. Tanto lavoro per riuscire ad organizzare al meglio competizione, tracciato, assistenza e ospitalità per tutti i concorrenti. La partecipazione è stata tanta anche con binomi che provenivano da fuori Sardegna.Io stessa ho avuto un carico doppio sia come organizzatrice che come atleta. Sono stata supportata dall’intero staff dell’associazione ZOMI Agility DOG , che si conferma essere sempre più affiatato e compatto. I ringraziamenti da fare sono tanti, e nei prossimi giorni ne farò davvero a tutti.Ma di certo devo molto ai due cani che mi hanno “portato” in gara e a vincere tutte e due le giornate: grazie Kora e grazie Marlino. Tanta emozione in questi giorni.,Tutti i complimenti e ringraziamenti ricevuti durante l’evento, mi hanno ripagato di tutta la fatica che ho accumulato! Alla prossima”.

Ancora una volta sono stati raggiunti i veri obiettivi dello sport: passione, condivisione, lealtà e divertimento, Se poi ci si aggiunge l’amore per gli animali, allora si è toccato veramente il massimo in un colpo solo.