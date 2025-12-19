Asl Gallura: da oggi è attivo il numero 116117 per cure mediche non urgenti

Olbia. Novità importante sul fronte sanitario per ii cittadini galluresi. Anche il territorio della Asl Gallura entra a far parte della rete del Numero Unico Europeo 116117 per le cure mediche non urgenti. Da qualche ora tutte le guardie mediche della Sardegna Nord Orientale sono raggiungibili con un unico numero.

L’utente in caso necessiti di assistenza sanitaria non urgente potrà mettersi in contatto con la Centrale 116117, ubicata presso la sede Areus di Nuoro, ma anche per avere informazioni sulla scelta e revoca dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e sulle modalità di accesso ai diversi servizi ed uffici socio-sanitari attivi nella Asl Gallura. La centrale 116117 è collegata anche a quella dell’emergenza 118, in modo da permettere passaggi rapidi di chiamata nel caso in cui l’esigenza sanitaria del cittadino si riveli urgente.

Il servizio è aperto e gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A rispondere all’utente è un team di 15 operatori tecnici e 6 sanitari, per un totale di 21 operatori, che dalla Centrale 116117 forniscono assistenza, direttamente o attraverso il trasferimento di chiamata al servizio sociosanitario competente. Nelle ore di apertura della continuità assistenziale, dove necessario, la chiamata viene inoltrata al medico (ex guardia medica), che gestirà la richiesta dell’utente. Come confermato dalla Regione Sardegna nella recente Legge n. 8 del Marzo 2025, l’attivazione del Numero Europeo è operata da Areus in collaborazione con le Asl e con il supporto, per gli aspetti di comunicazione e tecnologia, di Ares.

«Con questa ultima attivazione, l’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza chiude il cronoprogramma per il 2025 che ha visto la progressiva attivazione del servizio NEA 116117 in cinque territori dell’isola così come da obiettivi conferiti dalla Giunta Regionale», spiega il Commissario straordinario Angelo Serusi. «Dopo l’attivazione del servizio nella Asl Sulcis Iglesiente, in quelle di Ogliastra, Nuoro e Oristano, l’Azienda Regionale per l’Emergenza urgenza prosegue nella diffusione del servizio con l’attivazione del Numero Unico 116117 nella Asl Gallura, fornendo il servizio a più di 650 mila residenti. L’avvio dell’116117 ci ha permesso di standardizzare le procedure su tutto il territorio regionale e migliorare la modalità di erogazione del servizio al cittadino con certezza della risposta sanitaria e sociale. Il servizio, inoltre, orienta l’utente verso i servizi nel territorio evitando così di sovraccaricare il pronto soccorso per situazioni che non richiedono un intervento urgente», ci tiene a rimarcare il commissario straordinario di Areus.

«L’attivazione del numero unico rappresenta un obiettivo importante per l’assistenza sanitaria territoriale – afferma il Commissario Straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu – perché contribuisce a migliorare l’orientamento dei cittadini verso i nostri servizi, consentendo nel contempo di ottimizzare la domanda di cure non urgenti e dare risposte tempestive e concrete».

«Il Numero Unico è attivo h 24 ma la funzione principale del 116117 avviene durante la notte con il trasferimento delle telefonate ai vari punti di guardia medica presenti nella Asl Gallura – afferma il Project Manager Nea 116117, Alessandro Bianchi - Il servizio, oltre a facilitare il lavoro dei medici grazie a una serie di funzionalità informatiche che permettono di identificare rapidamente la posizione del paziente, consente anche di avere a disposizione un servizio di interpretariato in grado di dialogare in 23 lingue diverse e questo, soprattutto per la Gallura e la Costa Smeralda, rappresenta un’opzione particolarmente utile non solo per i turisti, ma anche per i lavoratori stranieri che spesso non hanno la possibilità di esplicitare i propri bisogni di salute a causa di limiti linguistici», ci tiene ad evidenziare Alessandro Bianchi. «Un ringraziamento a tutti i medici per la disponibilità e collaborazione nelle prime ore di avvio del servizio. È un percorso che costruremo insieme», conclude il Project Manager del Nea 116117 Alessandro Bianchi.

Dal 10 settembre 2024, data di attivazione del numero 116117 in Sardegna, sono state già gestite più di 40mila chiamate, con attesa media di risposta di 9 secondi. L’obiettivo è quello di estendere il servizio a tutta l’isola entro la fine del 2026.