Arzachena verso Roma: la danza sarda conquista la finale nazionale

Arzachena. Arzachena si afferma come uno dei poli più vivaci della danza sarda e nazionale grazie a un risultato che profuma di talento, tanto lavoro di squadra e una forte ambizione. Nel debutto in Sardegna del Danza Contest, concorso–format che fonde competizione dal vivo e narrazione televisiva, due realtà coreutiche della città gallurese – B-Fit e Arzachena Ballet School – hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale in programma il prossimo 18 e 19 aprile a Roma, nello scenario prestigioso del Gran Teatro Alberto Sordi.

Un regalo in anticipo questo grande riconoscimento, per B-Fit e Arzachena Ballet School che il prossimo anno soffietà su 10 candeline.

La prima edizione del contest ha fatto tappa al Teatro Si ’e Boi di Selargius, registrando il tutto esaurito in entrambe le serate e confermandosi fin da subito come un evento di alto profilo nel panorama coreutico isolano. Oltre 400 danzatori e 50 scuole provenienti da tutta la Sardegna si sono alternati sul palco in una maratona di tecnica, energia e spettacolo, attraversando i linguaggi della danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e delle contaminazioni più attuali.

A distinguersi, in modo particolare, sono stati i gruppi di Arzachena, premiati non per singole performance individuali ma per la forza collettiva delle coreografie, la coesione scenica e la capacità di raccontare una visione artistica riconoscibile. Un risultato che testimonia la qualità del lavoro portato avanti quotidianamente nelle scuole del territorio e la maturità espressiva raggiunta dai giovani danzatori. Il grande lavoro di Gabriela Masia insegnante hip hop ed Irina Shutova insegnante classica, nonchè di Selvaggia Ermacora insegnante di danza moderna, ha avuto con il raggiungimento di questo importante traguardo, un degno riconoscimento per il grande lavoro svolto dalla scuola di danza di Arzachena.

A valutare le esibizioni una giuria composta da professionisti del settore ( Paola Leste, Micaela Greganti, Elisabetta Hertel, Daniele Rommelli e Carolina Lopes ) chiamati a giudicare non solo la precisione tecnica, ma anche espressività, creatività e identità coreografica. Al termine delle selezioni, sono stati settanta i ballerini sardi ammessi alla fase finale, confermando l’eccellenza della danza isolana in un contesto competitivo di alto livello.

La direzione artistica di Michele Colavita ha guidato l’intera giornata con ritmo e visione, trasformando il concorso in un’esperienza coinvolgente anche dal punto di vista scenico e narrativo. Danza Contest, infatti, nasce come format televisivo, con l’obiettivo di raccontare il mondo della danza dall’interno, dando voce non solo alle esibizioni finali ma anche al percorso formativo, al lavoro in sala e al ruolo fondamentale di maestri e scuole.

Il calore del pubblico, che ha risposto con entusiasmo riempiendo il teatro, ha suggellato il successo di un progetto capace di coniugare sport, arte e spettacolo. "Stiamo preparando per uno spettacolo in piazza ad Arzachena giovedì 18 dicembre - ci racconta Selvaggia Ermacora insegnante di danza moderna di B-Fit e Arzachena Ballet School - e con il gruppo di Danza Classica saremo venerdì 19 dicembre nello Schiaccianoci all’Auditorium ad Arzachena". E mentre lo sguardo è già rivolto a Roma, Arzachena può festeggiare un traguardo che la proietta sul palcoscenico nazionale, confermandola come una delle realtà più dinamiche e competitive della danza sarda contemporanea.