Allerta meteo, la Regione ancora nella morsa del caldo: week end con punte superiori ai 40 gradi

Olbia. Il caldo e le alte temperature, fuori norma per il periodo, continuano a tenere banco anche in Sardegna e nelle ultime ore Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse per il caldo valevole a partire dalle ore 12:00 del 29.06.2025 e sino alle 18:00 del 30.06.2025

"L’azione combinata di un'ampia spaccatura atlantica e di un anticiclone subtropicale che occupa l'Europa centro meridionale sta favorendo l'avvezione di aria calda di origine africana sull'Europa sud occidentale" - recita il bollettino.

"Dal pomeriggio di domenica 29 giugno e fino alla serata di lunedì 30 sono previste temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutta la Sardegna, dapprima sui settori occidentali, in estensione lunedì ai settori orientali dell'isola, con punte localmente superiori ai 40-41 °C. Le temperature minime saranno ovunque superiori ai 20 °C".

Ecco alcune avvertenze e informazioni per la popolazione: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.