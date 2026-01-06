Tuesday, 06 January 2026

Informazione dal 1999

Bianca, Cronaca

Allerta meteo con rischio neve su tutta la Sardegna

Ecco il comunicato con le indicazioni della Protezione civile

Barbara Curreli

Pubblicato il 06 January 2026 alle 14:00

Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha pubblicato un avviso di condizioni meteo avverse per rischio neve (Prot. n. 106 del 06.01.2026) relativo alla giornata di domani, a partire dalle ore 00:00 del 07.01.2026 e sino alle 23:59 del 07.01.2026 sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Tirso, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. 

"A partire dalle prime ore di domani 7 gennaio - si legge nel comunicato - si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 m nella prima parte della giornata. Le nevicate potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate. Contestualmente si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne. Non mancheranno i venti forti da Nord-Ovest e sono previste mareggiate sulle coste occidentali".

L'avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092 

In caso di neve si raccomanda massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.
Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell'Avviso, vige l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell'ordinanza n. 91 Prot n. CCA- 0047173-P del 06.12.2012.

Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151500.pdf 

