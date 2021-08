Vacanze vip: i Ferragnez scelgono nuovamente la Costa Smeralda

Olbia. Difficile resistere al bellissimo mare della Sardegna, ai suoi profumi, al cibo, al relax anche se l'Isola rischia di entrare in zona gialla a causa dei numeri Covid-19 e dei pazienti ricoverati. Lo sanno bene i coniugi Ferragnez che l'anno scorso hanno trascorso una magnifica vacanza all'insegna del relax Covid free proprio in Sardegna, alla scoperta di cibi e sapori, spiagge e autenticità anche al di fuori della ormai famosa in tutto il mondo Costa Smeralda. La coppia vip è atterrata oggi intorno alle 14 con un aereo privato all'Aviazione generale di Olbia. Bellissima la foto di famiglia pubblicata da Chiara l'imprenditrice digitale e influencer che su Instagram conta oltre 24 milioni di follower. Mamma Chiara è in splendida forma, radiosa accanto alla sua ultimogenita Vittoria, Leo è sempre più bello e super coccolato da papa Fedez.

Dopo lo sbarco la coppia si è diretta in Costa Smeralda con auto separate.