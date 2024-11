Trasporto marittimo: da Golfo Aranci la nuova rotta per la Corsica

Golfo Aranci. Verrà inaugurata oggi la nuova tratta che dal porto golfo arancino effettuerà la traversata fino a Porto Vecchio, ristabilendo i contatti tra Sardegna e Corsica.

Dopo che la Giraglia è andata in avaria e dopo i casi di cronaca di turisti e residenti tenuti in ostaggio nell'isola francese la Moby presenta una soluzione temporanea con una corsa giornaliera da e per la Corsica.



Niente tratta Santa Teresa Bonifacio, la nave è più grande e dunque ci si sposta in altre aree portuali con tempi sicuramente dilatati, la corsa originaria di 30 minuti si amplia notevolmente diventando una mini crociera di 4 ore per tratta.

La Moby Zazà, può trasportare fino a 1450 passeggeri e 530 veicoli. L'orario di partenza da Golfo Aranci sarà alle 6:30, con arrivo a Porto Vecchio alle 10:30. Nel pomeriggio da Porto Vecchio la partenza sarà alle 17:00, con arrivo a Golfo Aranci alle 21:00.

Nei festivi si partirà dalle 8:00 da Golfo aranci e da Porto Vecchio alle 17:00. Questo nuovo collegamento rappresenta una soluzione temporanea, una modalità per tamponare il disservizio in attesa di ripristinare le vecchie tratte, al momento nonostante la lunga traversata è garantito lo stesso costo dei biglietti.