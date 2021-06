Olbia, torna la festa di Sant'Antonio

Olbia. Anche quest'anno ad Olbia si celebra la famosa festa di Sant'Antonio. Si darà inzio ai festeggiamenti sabato 12 giugno e si concluderanno domenica 13. Sabato 12 è previsto alle ore 17:00 nella Chiesa di S. Antonio il raduno delle Bandiere votive e Benedizione delle medaglie. Alle ore 19.00, nello stesso luogo, la Solenne Tredicina in onore di Sant’Antonio di Padova seguita dalla Santa Messa del Vespro.

Il programma di domenica prevede la celebrazione della messa alle ore 8.30 presso la Chiesa di S. Antonio e alle ore 10.00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Michele. Alle ore 12.00 nella Chiesa di S. Antonio sarà celebrata la solenne Supplica in onore di Sant’Antonio di Padova.

Alle ore 16.30 si darà inzio al corteo di auto per accompagnare il simulacro di Sant’Antonio di Padova attraverso i quartieri per la benedizione della comunità. Il corteo seguirà il seguente percorso: chiesa, via Masaccio, via Nievo, via Goldoni, via Salviati, via Barcellona, via Piemonte, corso Vittorio Veneto, via Sicilia, via Lazio, via Trentino, via Amba Alagi, via Venezia Euganea, via Venezia Tridentina, via Tre Venezie, via Frau, via Lupacciolu, via del Pioppeto, via Lupacciolu, via Bazzoni Sircana, Ospedale, strada tangenziale direz. Palau, corso Vittorio Veneto, via Plutone, via Giove, corso Vittorio Veneto, via Pizarro, via De Gama, via Cook, corso Vittorio Veneto, via Marco Polo, via Dias, via Newton, via Corelli, via Correggio, via Vesuvio, via Tre Venezie, via Venezia Tridentina, via della Ferula, via del Melo, via delle Felci, via dell'Erica, via del Mirto, via del Rosmarino, via Molara, via Apulia, piazza S. Antonio dove sarà celebrata la S. Messa.

Alle ore 19.00 in Piazza S. Antonio sarà infine celebrata la Santa Messa in onore di Sant’Antonio di Padova con la Benedizione e distribuzione del pane a tutti i fedeli presenti. La celebrazione sarà animata dai canti di Maria Giovanna Cherchi, che animerà anche un breve momento di riflessione e preghiera al termine della messa.